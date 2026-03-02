Ruszył "Taniec z Gwiazdami". Wyniki pierwszego odcinka pełne zaskoczeń

Spis treści
W 2025 roku zwycięzcami programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zostali influencerzy - Maria Jeleniewska wiosną oraz Mikołaj "Bagi" Bagiński jesienią. Kto pójdzie w ich ślady tym razem? Po pierwszym odcinku pojawiają się już pierwsze typy.
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - ruszyła kolejna edycja. Emocji nie brakuje
18. edycja formatu w Polsacie rozpoczęła się 1 marca. Na parkiet wkroczyło dwanaście nowych par, wśród których nie brakuje postaci ze świata aktorstwa, mediów społecznościowych, modelingu czy dziennikarstwa. Jeśli chodzi o tancerzy - nastąpiło sporo zmian. Do udziału powrócili między innymi Stefano Terrazzino czy Hanna Żudziewicz. Lista uczestników jest następująca:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Wyniki pierwszego odcinka. Tak zagłosowało jury
Panel oceniający gwiazdy w programie dalej tworzą niezastąpieni Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i legendarna Czarna Mamba, czyli Iwona Pavlović. Tym razem "Taniec z Gwiazdami" rozpoczął się bez maksymalnej oceny 40 punktów. Najwyższe noty zgarnęli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke za swój walc angielski. Różnice punktowe w czołówce były jednak niewielkie. Po przeciwnej stronie tabeli - aktorka Małgorzata Potocka, która zaskoczyła wszystkich szpagatem, i dziennikarz Piotr Kędzierski, który wielu widzów rozbawił do łez.
Wyniki pierwszego odcinka były następujące:
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 38 punktów
- Izabella Miko i Albert Kosiński - 37 punktów
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 36 punktów
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 35 punktów
- Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino - 34 punkty
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 31 punktów
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska - 27 punktów
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba - 26 punktów
- Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina - 25 punktów
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta - 25 punktów
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski - 24 punkty
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - 24 punkty
"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 02.03.2026? Zaskoczenie?
Na spodzie tabeli po głosowaniu jury widniały ex aequo dwie pary, a widzowie mogli tradycyjnie wspierać swoich faworytów przez głosowanie SMS oraz za darmo w aplikacji "Tańca z Gwiazdami". Kto sumarycznie wypadł najgorzej? Tego nie wiemy! Decyzją Telewizji Polsat nikt nie odpadł z programu. Głosy jury i publiki przechodzą wraz z uczestnikami do drugiego odcinka, który zobaczymy 8 marca o 19:55.
