Blanka zaskakuje wrażliwością w "The Voice Kids"! Łzy polały się na samym początku

Dziewiąta edycja "The Voice Kids" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a to za sprawą debiutujących w roli trenerów Blanki i Tribbsa. Obok doświadczonej Cleo, wniosą oni do programu nową energię i perspektywę. Widzowie mogą spodziewać się wielu wzruszeń, zaskakujących talentów i, co najważniejsze, możliwości wyboru reprezentanta Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2026.

Trenerzy wzruszająco o dziadkach. Blanka we łzach

Pierwsze nagrania z planu ujawniają, że Blanka, choć znana z przebojowości i uśmiechu, potrafi być niezwykle wrażliwa. Podczas rozmowy z Tribbsem i Cleo na temat dziadków, wokalistka nie potrafiła ukryć wzruszenia. Tribbs wyznał, że nie miał okazji poznać swoich dziadków, na co Cleo odpowiedziała, że również żałuje ich braku w swoim życiu, podkreślając wartość doświadczenia życiowego, które dziadkowie mogą przekazać. Słowa Cleo skłoniły Blankę do podzielenia się swoją radością i wdzięcznością za obecność dziadków w jej życiu.

"Mogę tylko być najszczęśliwsza na świecie, że mam babcię i dziadka, którzy ze mną są, wspierają mnie i dzwonią do mnie, że oglądali moje show i koncerty. Są ze mną, to jest piękne" - powiedziała wykonawczyni hitu "Solo" ze łzami w oczach.

Nowe oblicze Blanki

Warto dodać, że wokalistka ostatnio zaprezentowała zupełnie nową wersję siebie. Piosenka "I'm just a human" to bez wątpienia otwarcie kolejnego rozdziału w karierze piosenkarki. Jak przyznaje sama Blanka, singiel to "zrzucenie zbroi" i możliwość zobaczenia jej wnętrza, które do tej pory pozostawało ukryte.

"The Voice Kids" 9 - gdzie i kiedy oglądać?

Przygotujcie się na sobotnie wieczory pełne wzruszeń, radości i muzyki na najwyższym poziomie. Nowa edycja "The Voice Kids" rusza już 28 lutego o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

Poza zmianą wśród trenerów nowością w 9. edycji programu jest jednak fakt, że zwycięzca "The Voice Kids" automatycznie zyska prawo do reprezentowania Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

Przypomnijmy, że dotychczasowi zwycięzcy programu to kolejno:

Roksana Węgiel

Anika Dąbrowska

Marcin Maciejczak

Sara James

Mateusz Krzykała

Martyna Gąsak

Michell Siwak

Zosia Wójcik

