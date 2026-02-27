"The Voice Kids" - startuje 9. edycja. W programie rewolucyjna zmiana! [Gdzie i kiedy oglądać, transmisja, jury]

"The Voice Kids" to program, który od lat wzrusza i inspiruje widzów w całej Polsce. Show daje szansę młodym, utalentowanym wokalistom na zaprezentowanie swoich umiejętności przed szeroką publicznością i spełnienie marzeń o karierze muzycznej. W poprzednich edycjach programu odkryto takie gwiazdy jak Roksana Węgiel, Viki Gabor czy Sara James, które po wygranej w programie podbiły polską i międzynarodową scenę muzyczną. Nic więc dziwnego, że każda kolejna odsłona formatu budzi ogromne zainteresowanie i wywołuje lawinę emocji wśród widzów w każdym wieku.

Blanka cała we łzach w programie "The Voice Kids"

"The Voice Kids" z nowymi trenerami

W tym sezonie do uwielbianej przez widzów Cleo dołączają nowi trenerzy, którzy zdominowali polskie listy przebojów: nowa ikona popu i Eurowizji - Blanka oraz jeden z najzdolniejszych producentów muzycznych w Europie - Tribbs. Ich wyjątkowa energia, świeże spojrzenie na muzykę i ogromna dawka humoru wprowadzą program na zupełnie nowy poziom radości i ekscytacji. Cleo, Blanka i Tribbs nie cofną się przed niczym, stosując najbardziej finezyjne sposoby, by przyciągnąć największe talenty do swoich drużyn.

Zwycięzca pojedzie na Eurowizję Junior

Największą nowością w 9. edycji programu jest jednak fakt, że zwycięzca "The Voice Kids" automatycznie zyska prawo do reprezentowania Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. To ogromna szansa dla młodego artysty na zaprezentowanie się na arenie międzynarodowej i zdobycie popularności poza granicami kraju. Decyzja ta z pewnością wpłynie na poziom rywalizacji w programie, ponieważ uczestnicy będą mieli świadomość, że ich występ może otworzyć im drzwi do międzynarodowej kariery.

Eurowizyjnych wątków nie zabraknie w pierwszym odcinku nowego sezonu "The Voice Kids". Blanka wykona kultowe "My Słowianie", a Cleo zmierzy się z "Solo". Tego nie można przegapić!

"The Voice Kids" 9 - gdzie i kiedy oglądać?

Przygotujcie się na sobotnie wieczory pełne wzruszeń, radości i muzyki na najwyższym poziomie. Nowa edycja "The Voice Kids" rusza już 28 lutego o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.