Renata Dancewicz uciekła z restauracji bez płacenia rachunku. Wyznała prawdę po latach

Zaskakujące słowa Renaty Dancewicz. Nie uregulowała rachunku w lokalu: "Zrobiłam to dla sportu"

Takiego obrotu spraw nie przewidział chyba nikt! Historię przywołano w trakcie jednego z nagrań dotyczących ludzkich słabości i otwartości na błędy. W pewnym momencie gwiazda stwierdziła, że jej samej zdarzyły się czyny, z których wcale nie jest dumna. Za przykład posłużyło potajemne opuszczenie lokalu gastronomicznego bez uiszczenia opłaty. Dlaczego tak postąpiła? Jak sama określiła, jej motywacją był... "sport", ponieważ chciała sprawdzić swoje możliwości. Finalnie okazało się, że zrealizowała plan.

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Życie byłoby o wiele fajniejsze i bylibyśmy bardziej szczęśliwi, gdybyśmy nie bali się mówić pewnych rzeczy. Szczerość nie zawsze jest słabością. To, że ktoś lubi alkohol, pali papierosy, ukradł batona, zdradził żonę czy męża - takie rzeczy się zdarzają. Czy że uciekł z restauracji bez płacenia rachunku. Któż z nas nie zrobił takich rzeczy? Ja zrobiłam, dla sportu. Chciałam zobaczyć, czy potrafię i owszem, potrafię - wyznała Dancewicz kilka lat temu w podcaście femiTALK.

Pomimo że wypowiedź artystki wzbudziła niemałe kontrowersje, sama zainteresowana wcale nie starała się szukać wymówek dla tego czynu. Dancewicz zaznaczyła, że nie pochwala podobnych kroków, ale równocześnie przypomniała, że pomyłki wpisane są w ludzką naturę i nikt nie powinien kreować się na świętego. Z jej perspektywy o wiele większą wartość od dbania o nieskazitelną reputację ma szczere przyznanie się do własnych błędów.

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Renata Dancewicz o swojej ucieczce: "Są gorsze przestępstwa"

Nie są to dobre rzeczy, oczywiście, ale są gorsze przestępstwa. Każdy jest tylko człowiekiem, ma prawo pójść w szkodę, zbłądzić i zrobić coś głupiego, natomiast nie ma prawa okłamywać, mówić, że to jest dobre, że "w zasadzie nie powinno się kraść, ale ponieważ ja ukradłem...", relatywizować takich rzeczy. Każdemu zdarza się zrobić coś głupiego albo złego, lepiej nie iść w zaparte, tylko wiedzieć, że się coś zrobiło, i tyle - wytłumaczyła gwiazda.

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