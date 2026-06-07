Publiczność odśpiewała hity za Lady Pank. Tłum oszalał na koncercie w Opolu

Wydarzenia z niedzieli, 7 czerwca 2026 roku, na długo zapadną w pamięci uczestników czwartego dnia opolskiej imprezy muzycznej. To właśnie wtedy publiczność doczekała się niezwykle pożądanego punktu programu. Przed tłumem słuchaczy zaprezentowała się formacja Lady Pank, celebrując imponujące 45 lat na muzycznym rynku. Ten wyjątkowy jubileusz zgromadził pod sceną rzesze miłośników rocka, a punktem kulminacyjnym okazało się wykonanie jednego z kultowych szlagierów.

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Agnieszka Woźniak-Starak zapowiada 45-lecie Lady Pank w Opolu

Niedzielny koncert rozpoczął się od oficjalnego powitania przez gospodarzy wydarzenia, którymi byli Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Stelmach. Dziennikarski duet zapowiedział wejście na opolską scenę ikon rodzimego rocka. Muzycy od wielu dziesięcioleci nieprzerwanie koncertują w całej Polsce, skutecznie angażując do zabawy coraz to nowsze pokolenia fanów.

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Artyści zafundowali festiwalowiczom sentymentalną wyprawę przez dekady swojej artystycznej twórczości. Z okazji okrągłego jubileuszu z głośników popłynęły dźwięki takich klasyków jak „Zamki na piasku” oraz „Stacja Warszawa”, będących fundamentem krajowej sceny rozrywkowej. Z każdym kolejnym zagranym akordem widownia reagowała z rosnącym entuzjazmem, nagradzając muzyków brawami.

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Janusz Panasewicz i Kryzysowa narzeczona rozgrzali opolską widownię

Prawdziwa eksplozja radości nastąpiła w momencie, gdy z estrady dobiegły charakterystyczne dźwięki utworu „Kryzysowa narzeczona”. Rozpoznawalne akordy sprawiły, że festiwalowa publiczność w mgnieniu oka przejęła inicjatywę wokalną. Tysięczny tłum połączył siły z frontmanem grupy, Januszem Panasewiczem, wspólnie wykrzykując tekst piosenki, co zapisało się w historii tegorocznej edycji jako wyjątkowo spektakularna chwila.

Niedzielne wydarzenie udowodniło bez cienia wątpliwości, że wieloletni dorobek formacji Lady Pank zupełnie nie traci na świeżości. Gromkie brawa oraz grupowe odśpiewywanie największych szlagierów stanowiły jednoznaczny sygnał, że twórczość weteranów estrady skutecznie opiera się upływowi czasu, a ich kompozycje niezmiennie zachęcają Polaków do nieskrępowanej zabawy.

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