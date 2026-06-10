Muzeum odmówiło przyjęcia diamentu z włosów Violetty Villas. Dyrektor instytucji zabrał głos

Violetta Villas na zawsze pozostanie legendą rodzimej sceny muzycznej. Jej niebywałe możliwości wokalne, unikalny wizerunek i sceniczna charyzma zagwarantowały jej trwałe miejsce w dziejach muzyki. Pomimo tego w opolskim Muzeum Polskiej Piosenki próżno szukać jakichkolwiek fizycznych pamiątek przypominających o artystce.

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Muzeum Polskiej Piosenki nie posiada pamiątek po Violetcie Villas

Jarosław Wasik, stojący na czele muzeum, wyjaśnia, że w zasobach instytucji znajdują się tylko zdjęcia zrobione przez rozmaitych fotografów. Zupełnie brakuje natomiast osobistych rzeczy Wioletty Villas czy jakichkolwiek przedmiotów bezpośrednio powiązanych z jej muzyczną drogą.

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Quiz. Irena Santor czy Violetta Villas? Kto śpiewał tę piosenkę? Pytanie 1 z 10 "Przyjdzie na to czas" to przebój Ireny Santor Violetty Villas Następne pytanie

Mamy zdjęcia od różnych fotografów, natomiast niestety nie mamy żadnych przedmiotów związanych bezpośrednio z Violettą Villas

– przekazał Wasik.

Szef instytucji wrócił też pamięcią do niezwykłej oferty, jaką otrzymał na etapie kompletowania wystawy.

Zbyt wysoka cena za diament z włosów Villas Sprawa dotyczyła kamienia szlachetnego, rzekomo wyprodukowanego z pukli piosenkarki. Inicjatywa wyszła od ludzi z otoczenia rodziny artystki, jednak nie od jej syna. Dyrektor wyznał, że do tej propozycji podszedł ze sporym dystansem.

Zastanawiałem się, czy to nie jest po prostu jakiś fejk. W tamtym czasie skupialiśmy się przede wszystkim na budowaniu podstawowej kolekcji: fotografii, nagrań i materiałów filmowych. To wydawało się ważniejsze.

Dziś szef placówki przyznaje, że czuje pewien żal z powodu tamtej decyzji. Główną przeszkodą okazała się wygórowana kwota za ten niecodzienny eksponat oraz skromny budżet, jakim dysponowała miejska placówka.

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Brakuje muzeum dedykowanego Violetcie Villas

Mimo że opolskie muzeum to jedna z kluczowych placówek gromadzących historię polskiej estrady, nieobecność pamiątek po Villas uświadamia, jak wiele unikalnych artefaktów z życia i kariery gwiazdy nie znajduje się w instytucjach publicznych.

Co zaskakujące, mimo gigantycznej sławy piosenkarki, nigdy nie stworzono muzeum w całości poświęconego tylko jej. Fani mogą za to odwiedzać Izbę Pamięci Violetty Villas w Lewinie Kłodzkim, która dba o to, by pamięć o jej wyjątkowym talencie wciąż była żywa.

Niewykluczone, że ta sytuacja ulegnie zmianie dzięki rosnącej popularności ikony. Obecnie trwają prace nad filmem biograficznym o Villas, a jego wejście na ekrany może stać się bodźcem do działań mających na celu ochronę pamiątek po tej niepowtarzalnej gwieździe polskiej estrady.

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