Piotr Pręgowski komentuje brak Elżbiety Romanowskiej w obsadzie "Rancza". Aktor zabrał głos

Spis treści Piotr Pręgowski o nieobecności Elżbiety Romanowskiej na planie "Rancza"

Wznowienie produkcji "Rancza" po dekadzie przerwy to dla miłośników tego formatu niezwykle ważne wydarzenie. Przed telewizorami znów zagoszczą ulubieni bohaterowie oraz artyści od lat nierozerwalnie związani z fikcyjnymi Wilkowyjami. W nowej odsłonie pojawią się jednak pewne roszady obsadowe. Sympatycy produkcji natychmiast dostrzegli nieobecność Elżbiety Romanowskiej kreującej postać Joli, która dołączyła do ekipy w kolejnych sezonach tego telewizyjnego hitu.

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Piotr Pręgowski na planie Rancza

Piotr Pręgowski o nieobecności Elżbiety Romanowskiej na planie "Rancza"

Odtwórca roli Pietrka musiał zmierzyć się z pytaniami o atmosferę towarzyszącą powrotowi na plan zdjęciowy po wieloletniej pauzie. Dziennikarka przeprowadzająca wywiad szybko poruszyła wątek braku Elżbiety Romanowskiej w nowej odsłonie "Rancza". Piotr Pręgowski zareagował na to bardzo spokojnie, choć wyraźnie widać było spore zaintrygowanie tym nieoczekiwanym pytaniem ze strony rozmówczyni.

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Chyba zabrakło. To jest trafne spostrzeżenie, że nie ma jej na planie. No ale to jest tak, że i producenci, i scenarzyści, i produkcje, jak i wykonawcy mają do tego prawo, żeby, tak jak malarz, żeby wybierać kolor, który w tym momencie pasuje. I tutaj my nie mamy na to żadnego wpływu, ani ja. Ja z przyjemnością spotkałbym się z Elą na planie. No ale w tej serii się nie spotykamy, no i cóż, i życie płynie - powiedział nam Piotr Pręgowski.

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Powyższa wypowiedź artysty z pewnością sprowokuje widzów do głębszych refleksji. Gwiazdor "Rancza" wyraźnie zaznaczył chęć ponownej współpracy z serialową Jolą, ale przypomniał o braku wpływu na ostateczne decyzje produkcyjne. Podczas wywiadu padły również dociekliwe pytania dotyczące ewentualnych nieporozumień finansowych lub celowego usunięcia tej bohaterki ze scenariusza. Pręgowski kategorycznie odciął się od tworzenia niepotwierdzonych teorii na temat kulisów castingu.

Ja myślę, że najwięcej na ten temat to wie Ela Romanowska i jej agencja. No ja na szczęście nie wiem na ten temat nic. No cóż, tak samo jak, no nie wiem nic na temat różnych podejmowanych lub nie wyzwań przez innych kolegów. To nie jest w moim zakresie, że tak powiem zainteresowań, ale po prostu na ten temat nic nie wiem - wyznał "Super Expressowi" Pręgowski.

Wywiad z aktorem został przeprowadzony przez dziennikarkę Julitę Buczek.