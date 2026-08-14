Arystokratka, która na ekran trafiła przez przypadek. Tak zaczynała Beata Tyszkiewicz

Beata Tyszkiewicz, pochodząca z arystokratycznej rodziny hrabiowskiej, nie planowała kariery aktorskiej. Jej przygoda z kinem rozpoczęła się, gdy jako uczennica dziewiątej klasy została zauważona na szkolnym korytarzu przez asystenta reżysera Antoniego Bohdziewicza. To spotkanie zaowocowało propozycją, która odmieniła jej życie - rolą Klary Raptusiewiczówny w ekranizacji "Zemsty" z 1957 roku. Choć debiut otworzył jej drzwi do świata filmu, droga do zawodowstwa nie była prosta. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, jednak została z niej usunięta po zaledwie roku. Powodem było złamanie regulaminu, który zakazywał studentom publicznych występów - Tyszkiewicz wzięła udział w reklamie telewizyjnej. Mimo to, nie zrezygnowała z marzeń i na pewien czas podjęła pracę jako inspicjentka w Telewizji Polskiej, by ostatecznie powrócić przed kamery.

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Pierwsza dama polskiego kina. Te role przyniosły jej nieśmiertelność

Lata 60. przyniosły jej status gwiazdy i ugruntowały pozycję w polskiej kinematografii. Ze względu na urodę i pochodzenie często obsadzano ją w rolach arystokratek i dam, co przyniosło jej przydomek „pierwszej damy polskiego kina”. Jedną z jej najważniejszych i najbardziej pamiętnych kreacji była rola Izabeli Łęckiej w monumentalnej ekranizacji "Lalki" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Widzowie zapamiętali ją również z filmów Andrzeja Wajdy, takich jak "Popioły" czy "Wszystko na sprzedaż". Tyszkiewicz udowodniła jednak, że jej talent ma wiele odcieni. W latach 80. brawurowo wcieliła się w komediowe postacie w kultowych filmach Juliusza Machulskiego - była szefową „Archeo” w "Seksmisji" oraz fałszywą hrabiną Żwirską w "Vabank II, czyli riposta". Przez dekady jej dorobek artystyczny wzbogacił się o ponad 100 ról filmowych, w tym w produkcjach zagranicznych. Młodsze pokolenie poznało ją natomiast jako charyzmatyczną jurorkę w popularnych programach "Taniec z gwiazdami" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Uosobienie klasy i elegancji z niezwykłym poczuciem humoru. Za to kochamy Beatę Tyszkiewicz

Widzowie pokochali Beatę Tyszkiewicz nie tylko za jej wybitne role, ale również za niezwykłą osobowość. Przez lata stała się symbolem klasy, elegancji i nienagannych manier. Jej wizerunek sceniczny często kojarzony był z postacią zdystansowanej damy o arystokratycznym rodowodzie. Jednak Tyszkiewicz potrafiła z wdziękiem przełamywać ten stereotyp. Jako jurorka w tanecznym show dała się poznać jako osoba z ogromnym poczuciem humoru, ciętym językiem i niezwykłą charyzmą. Jej błyskotliwe i niekiedy kontrowersyjne komentarze stały się nieodłącznym elementem programu, a ona sama zyskała sympatię zupełnie nowej publiczności. To właśnie ta unikalna mieszanka arystokratycznej gracji i bezpretensjonalnego humoru sprawiła, że stała się jedną z najbardziej uwielbianych postaci polskiego show-biznesu.

Niezmienna klasa, ale wygląd odmienił czas. Tak przez lata zmieniała się Beata Tyszkiewicz

Przez ponad sześć dekad aktywności zawodowej Beata Tyszkiewicz przechodziła niezwykłą metamorfozę, zawsze jednak pozostając wierna swojemu wizerunkowi damy. W początkach kariery zachwycała naturalną, młodzieńczą urodą, a jej wizerunek kształtowały kostiumowe role, wymagające misternych fryzur i historycznych kreacji. W latach 70. i 80. prezentowała styl dojrzałej, świadomej swojej urody kobiety. Prawdziwą ikoną stylu stała się jednak w późniejszych latach, gdy zasiadała w jury tanecznego show. Jej znakiem rozpoznawczym stały się wówczas idealnie ułożone blond włosy, sznury pereł i eleganckie, często ekstrawaganckie stroje. Choć z biegiem lat na jej twarzy pojawiły się zmarszczki, nigdy nie straciła swojego magnetyzmu i wrodzonej klasy. Zawsze podkreślała, że nie zamierza walczyć z upływającym czasem, akceptując go z godnością, co dodatkowo budziło szacunek i sympatię.

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Jej życie uczuciowe było równie barwne co role. Z kim związana była Beata Tyszkiewicz?

Życie prywatne Beaty Tyszkiewicz budziło równie wielkie zainteresowanie co jej kariera filmowa. Aktorka trzykrotnie wychodziła za mąż, a jej partnerami byli wybitni artyści. Jej pierwszym mężem w latach 1967–1969 był słynny reżyser Andrzej Wajda, z którym ma córkę Karolinę. Następnie jej serce skradł reżyser Witold Orzechowski, a później poślubiła architekta Jacka Padlewskiego, z którym doczekała się drugiej córki, Wiktorii. W wywiadach wspominała również o innych ważnych relacjach, m.in. z reżyserem Andriejem Konczałowskim. Jej życie uczuciowe, choć pełne zawirowań, zawsze było tematem, o którym mówiła z klasą i dyskrecją, unikając skandali i sensacji.

Nagle zniknęła z ekranów. Co dziś robi i jak czuje się Beata Tyszkiewicz?

W 2017 roku media obiegła informacja, która zmartwiła fanów aktorki. Beata Tyszkiewicz przeszła rozległy zawał mięśnia sercowego. Po tym trudnym doświadczeniu podjęła świadomą decyzję o wycofaniu się z życia publicznego, aby w pełni skupić się na zdrowiu i spokoju. Zrezygnowała z roli jurorki w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i zakończyła swoją aktywność zawodową. Od tamtej pory, czyli już od niemal dekady, konsekwentnie unika mediów i nie pojawia się na publicznych wydarzeniach. Swój czas poświęca rodzinie, ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem w domowym zaciszu, z dala od zgiełku show-biznesu.