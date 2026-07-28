Nowe „Ranczo” jeszcze w tym roku! Szef TVP zdradził, kiedy premiera

„Ranczo” przez lata należało do najchętniej oglądanych polskich seriali. Produkcja zadebiutowała 5 marca 2006 roku i szybko zdobyła ogromną popularność. Widzowie z zainteresowaniem śledzili losy Lucy Wilskiej, granej przez Ilonę Ostrowską, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych do niewielkich Wilkowyj, aby zająć się odziedziczonym po babci dworkiem.

Początkowo Lucy nie zamierzała zostawać w Polsce na stałe. Jej plany zmieniły się jednak, gdy poznała mieszkańców wsi, zaangażowała się w lokalne sprawy i zakochała w Kusym. Z czasem Wilkowyje stały się jej prawdziwym domem.

Serial zakończył się 27 listopada 2016 roku po dziesięciu sezonach. Mimo upływu lat powtórki nadal przyciągały widzów, a rozmowy o możliwej kontynuacji regularnie powracały. Wśród rozważanych pomysłów pojawiały się między innymi film fabularny oraz słuchowisko. Ostatecznie zdecydowano, że historia zostanie opowiedziana w formie sześciu nowych odcinków.

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„Ranczo. Zemsta wiedźm” powstaje na podstawie scenariusza Roberta Bruttera

Nowa odsłona otrzymała tytuł „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Podstawą produkcji jest historia napisana przed laty przez Andrzeja Grembowicza, znanego pod pseudonimem Robert Brutter. Scenarzysta zmarł w listopadzie 2018 roku. Pozostawiony przez niego materiał został dostosowany do współczesnych realiów przy współpracy jego syna, Marcina Grembowicza. Twórcy podkreślają, że nie jest to zupełnie nowa opowieść wymyślona na potrzeby reaktywacji, lecz kontynuacja bazująca na pomyśle głównego autora „Rancza”.

Do swoich ról wracają między innymi Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś i Marta Chodorowska. W obsadzie znalazł się również Daniel Olbrychski. Produkcja będzie musiała zmierzyć się z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki, którzy wcielali się w Kusego oraz Stacha Japycza.

Kiedy premiera nowych odcinków „Rancza”?

Najważniejszą informację przekazał Tomasz Sygut. Dyrektor generalny TVP opublikował w mediach społecznościowych fotografię z Cezarym Żakiem, Arturem Barcisiem i Martą Chodorowską. Przy okazji ujawnił, że nowe odcinki zostaną pokazane w grudniu 2026 roku.

Z premierem i prezydentem;) Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serial” – napisał Tomasz Sygut.

Dokładny dzień premiery nie został jeszcze podany. Wiadomo jednak, że po dziesięciu latach przerwy widzowie ponownie zobaczą mieszkańców Wilkowyj jeszcze przed końcem 2026 roku.

Kiedy premiera nowych odcinków „Rancza”?

Najważniejszą informację przekazał Tomasz Sygut. Dyrektor generalny TVP opublikował w mediach społecznościowych fotografię z Cezarym Żakiem, Arturem Barcisiem i Martą Chodorowską. Przy okazji ujawnił, że nowe odcinki zostaną pokazane w grudniu 2026 roku.

"Z premierem i prezydentem;) Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serial” – napisał Tomasz Sygut.

Dokładny dzień premiery nie został jeszcze podany. Wiadomo jednak, że po dziesięciu latach przerwy widzowie ponownie zobaczą mieszkańców Wilkowyj jeszcze przed końcem 2026 roku.

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