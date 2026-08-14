Jury wraca do Opery Leśnej po 18 latach. Znamy nazwiska ekspertów

Powrót jury na Top of the Top Sopot Festival 2026

Powrót jury po 18 latach to krok, który otwiera zupełnie nowy etap w konkursie o Bursztynowego Słowika. Najważniejsza muzyczna statuetka Opery Leśnej będzie w tym roku przyznawana na nowych, odświeżonych zasadach, łączących fachową wiedzę jurorów z opinią telewidzów. W edycji zaplanowanej na 2026 rok głosy rozłożą się po równo – połowa z nich będzie należała do profesjonalistów, a druga połowa do publiczności przed telewizorami i w amfiteatrze. Organizatorzy wierzą, że taki model wyłoni wykonawcę łączącego wysoki poziom artystyczny z magnetyzmem scenicznym, który poderwie widzów z miejsc.

Bursztynowy Słowik 2026: Znamy skład jury

W fotelach jurorskich zasiądą w tym roku prawdziwe tuzy polskiej branży muzycznej, artyści uznani i niezależni:

Katarzyna Nosowska – jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci na polskiej scenie, wybitna wokalistka i ceniona autorka tekstów. Słynie z bezkompromisowości i niezwykłego talentu do celnego komentowania rzeczywistości.

i niezwykłego talentu do celnego komentowania rzeczywistości. Andrzej Smolik – kompozytor, multiinstrumentalista i jeden z najbardziej wziętych producentów w kraju . Tworzy własne projekty i współpracuje z gwiazdami, zawsze gwarantując oryginalne brzmienie i najwyższą jakość.

. Tworzy własne projekty i współpracuje z gwiazdami, zawsze gwarantując oryginalne brzmienie i najwyższą jakość. Łukasz L.U.C. Rostowski – twórca multidyscyplinarny, znany z odważnego eksperymentowania i łączenia muzyki z innymi sztukami wizualnymi. Jego produkcje to zazwyczaj rozbudowane opowieści z przesłaniem.

To właśnie oni, opierając się na swoim ogromnym doświadczeniu i muzycznej wrażliwości, wskażą zwycięzcę, który zaprezentuje najwyższy kunszt podczas występu na żywo.

Kto wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026?

W walce o Bursztynowego Słowika na legendarnej sopockiej scenie zmierzy się ośmioro wykonawców. Wśród pretendentów do nagrody znaleźli się:

Ania Karwan

Oceana

Jeremi Sikorski

Jovi

Kuba i Kuba

Kasia Sienkiewicz

Natalia Muianga

EMO i Sarsa

Wszyscy wymienieni wykonawcy staną przed trudnym zadaniem – przekonać do siebie nie tylko trójkę wymagających sędziów, ale też tłumy fanów. Decyzja o przywróceniu oceny mentorskiej to dla formatu duże urozmaicenie i powrót do eksperckiej analizy. Waga głosów Nosowskiej, Smolika i L.U.C.-a zrówna się z głosami SMS od telewidzów. Kto wygra podczas Top of the Top Sopot Festival 2026? O tym przekonamy się już niedługo.

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