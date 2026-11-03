Pierwszy polski "Idol" wylansował wielkie gwiazdy. Od premiery programu mija niemal ćwierć wieku

Brytyjski oryginał programu "Idol" zadebiutował w telewizji ćwierć wieku temu, jesienią 2001 roku. Zaledwie kilka miesięcy później, na samym początku 2002 roku, stacja Polsat zrealizowała jedną z pierwszych zagranicznych adaptacji tego formatu. Muzyczne widowisko zyskało w Polsce ogromną, przekraczającą wszelkie prognozy widownię, a z biegiem lat wielu jego uczestników zbudowało silną pozycję w branży rozrywkowej.

"Idol" w Polsce ma prawie 25 lat. Polacy do dziś pamiętają ostre jury

Polsat oficjalnie zapowiedział start nowego show zaraz po Nowym Roku. Podczas przesłuchań z udziałem ogromnej liczby kandydatów komisja wyselekcjonowała 48 wokalistów, którzy zakwalifikowali się do odcinków telewizyjnych pierwszej edycji programu "Idol". To właśnie jurorzy, dzięki specyficznemu poczuciu humoru, ciętym ripostom i wzajemnym utarczkom słownym, na stałe zapisali się w historii polskiej rozrywki.

W tym legendarnym składzie zasiedli nieżyjący już krytyk muzyczny Robert Leszczyński, autor tekstów Jacek Cygan, prezenter Kuba Wojewódzki oraz nieznana wówczas szerszej publiczności trenerka wokalna Elżbieta Zapendowska. Gospodarzem wszystkich odsłon formatu był Maciej Rock, jednak mało kto pamięta dziś, że w premierowym sezonie program współprowadziła z nim Paulina Jaskólska.

Alicja Janosz wygrała. Kto jeszcze znalazł się w finale?

Do ścisłego finału premierowej odsłony "Idola" awansowało dziesięcioro wykonawców. Do tego etapu nie zdołała zakwalifikować się chociażby Paulina Ignasiak, funkcjonująca później na scenie jako Paulla. W finałowej dziesiątce zabrakło również przyszłych solistów teleturnieju "Jaka to melodia?", czyli Anety Figiel oraz Marcina Mrozińskiego, który w 2010 roku reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji.

W ścisłym finale dziesiątą lokatę wywalczył Jakub Rutnicki, pełniący obecnie funkcję Ministra Sportu i Turystyki. Ósme miejsce zajęła Ania Dąbrowska, natomiast na piątej pozycji rywalizację zakończył Tomasz Makowiecki. Na podium stanęli z kolei artyści, których nazwiska szybko zyskały ogólnopolską rozpoznawalność. Decyzją telewidzów, zdobywając 40% wszystkich głosów, zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji została Alicja Janosz, która po latach opowiedziała o swoich dawnych relacjach z Kubą Wojewódzkim oraz o zamieszaniu wokół pamiętnej piosenki "Zbudziłam się". Na drugim miejscu uplasowała się Ewelina Flinta, a trzecią lokatę zajął współzałożyciel formacji Carpe Diem, Szymon Wydra. Archiwalne zdjęcia z początków "Idola" znajdziecie w galerii poniżej.

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Zwycięzcy kolejnych edycji programu "Idol". Zalewski i Brodka wśród laureatów

Ogromny sukces pierwszego sezonu zaowocował realizacją następnych odsłon widowiska. Castingi do programu "Idol" przyciągały tysiące osób marzących o karierze wokalnej, a począwszy od drugiej edycji - do etapu telewizyjnego przechodziło już około stu wykonawców. Kolejne trzy sezony wygrali odpowiednio Krzysztof Zalewski, Monika Brodka i Maciej Silski. Po finale czwartej odsłony format zdjęto z anteny i mimo krążących w mediach spekulacji - nie wznawiano go przez wiele lat. Dopiero w 2016 roku zorganizowano piątą i jak dotąd ostatnią edycję, w której triumfował Mariusz Dyba.

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