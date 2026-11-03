Wielkie święto fanów planszówek na Narodowym. Festiwalu WawaGra 2026 nie można przegapić!

Prawdziwa gratka dla fanów gier. Rusza sprzedaż biletów na WawaGra 2026

Fani gier planszowych mają powody do zadowolenia. Trwa sprzedaż biletów na kolejną edycję festiwalu WawaGra. Organizatorzy zapowiadają, że warto się spieszyć, bo przygotowali kilka prawdziwych perełek dla najszybszych uczestników. W puli znajdzie się ograniczona liczba biletów w symbolicznej cenie 1 zł. To jednak nie wszystko. Pierwsze 1000 osób, które kupią wejściówki, otrzymają w prezencie ekskluzywną kartę do gry „Zaginiona Wyspa Arnak”. Jak podkreślają organizatorzy, karta będzie dostępna wyłącznie w ramach tej akcji, co czyni ją wyjątkowym łupem dla kolekcjonerów. W ofercie pojawią się także specjalne i limitowane pakiety biletowe z dodatkowymi niespodziankami.

Dwa dni atrakcji na PGE Narodowym

Festiwal WawaGra 2026 odbędzie się w dniach 5–6 grudnia na PGE Narodowym w Warszawie. Zaplanowano dwa dni wypełnione po brzegi atrakcjami dla miłośników gier planszowych. Uczestnicy mogą liczyć na premiery nowych tytułów, emocjonujące turnieje, spotkania z twórcami oraz, co najważniejsze, mnóstwo wspólnego grania.

Nowe czasopismo dla fanów planszówek

To nie koniec dobrych wiadomości. Już kilka dni po starcie sprzedaży biletów na festiwal, bo 17 października ruszyła kampania finansowania nowego czasopisma o grach planszowych. Projekt o nazwie "Gry Bez Prądu” zadebiutuje na platformie Gamefound.

Na początek twórcy przygotowują trzy numery tematyczne, które zabiorą czytelników do światów fantasy, postapokalipsy oraz science fiction. Na łamach magazynu pojawią się artykuły, felietony i wywiady. Wśród autorów, którzy podzielą się swoją pasją na łamach "Gier Bez Prądu”, znaleźli się twórcy i eksperci doskonale znani w środowisku. Czytelnicy będą mogli zapoznać się z tekstami, które przygotowanych przez m.in. Piotra Jasika, Tomka Dobosza „Gambita”, Rafała Szymę, Adama Kwapińskiego, Konrada „Zaku” Pojmańskiego, Carlosa Pyrcza i wiele innych osób!

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