Głos Vaiany i finaliści "Must Be The Music" ruszają w trasę. Ich koncerty otulą jak ciepły kocyk

irys i imasleep. To będzie wyjątkowa trasa!

Szykuje się nie lada gratka dla fanów wrażliwych i nastrojowych brzmień. Dwa ciekawe projekty polskiej sceny muzycznej ruszają we wspólną trasę koncertową. Mowa o irys, artystce, którą szersza publiczność może kojarzyć jako głos głównej bohaterki z filmu Disneya „Vaiana”, oraz zespole imasleep, finalistach programu „Must Be The Music”. To połączenie może okazać się przepisem na jedne z najciekawszych muzycznych wieczorów tej jesieni.

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Kim jest irys? To artystka od Disneya i alternatywnego popu

irys to młoda wokalistka, która w swojej twórczości łączy alternatywny pop z niezwykle osobistymi, emocjonalnymi tekstami. Jej muzyka wchodzi pod skórę i zostawia ślad na długo. W 2025 roku wydała swoją debiutancką EP-kę – „od serca do powiek”, która w serwisie Spotify zebrała już ponad 740 tysięcy odtworzeń.

Prawdziwy rozgłos przyniósł jej jednak rok 2026, kiedy to użyczyła głosu głównej bohaterce w polskiej wersji aktorskiej filmu Disneya „Vaiana”. Artystka nagrała zarówno partie dialogowe, jak i wszystkie utwory muzyczne. Od 2025 roku jest także częścią kolektywu ARS LATRANS Orchestra, z którym wydała album „KATHARSIS” i regularnie koncertuje.

imasleep – z talent show na największe festiwale

Na scenie do irys dołączy wrocławskie trio imasleep. Widzowie mogą pamiętać ich z 13. edycji programu „Must Be The Music”, w którym dotarli aż do finału, ostatecznie zajmując 3. miejsce. Zespół opiera swoje brzmienie na balansie między elektroniką a żywymi instrumentami, tworząc historie lawirujące między wrażliwością a niepokojem.

Grupa ma na koncie występy na tak cenionych festiwalach jak Męskie Granie, Erste Letnie Brzmienia czy Next Fest. W 2024 roku wydali debiutancką płytę „cobalt”, a obecnie pracują nad kolejnym albumem. Nadchodzące wydawnictwo, zatytułowane „vermilion”, ma być spójną opowieścią o próbie odnalezienia siebie.

irys i imasleep – daty i miasta koncertów. Na początek Warszawa

Wspólna trasa koncertowa obejmie pięć polskich miast. Artyści zagrają w listopadzie w następujących miejscach: 14.11 w Warszawie (Bielański Ośrodek Kultury), 19.11 w Gdańsku (Peron 5), 20.11 w Krakowie (Hevre), 21.11 w Poznaniu (Muzyka na nowo) oraz 22.11 we Wrocławiu (Nietota). Bilety na wszystkie wydarzenia są już dostępne w sprzedaży.

Autor: irys i imasleep/ Materiały prasowe

Intymne koncerty na jesienne wieczory

Połączenie tych dwóch projektów to gotowy pomysł na wieczór pełen refleksji i muzycznej jakości. Zarówno irys, jak i imasleep, mają na koncie występy na dużych festiwalowych scenach, ale tym razem zaprezentują się w bardziej kameralnych, klubowych przestrzeniach. Taka atmosfera z pewnością podkreśli intymny charakter ich twórczości.

Jak zapowiadają organizatorzy, te koncerty, wpisujące się idealnie w jesienną aurę, mają być niczym ciepły kocyk, który otuli serca słuchaczy. To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy w muzyce szukają autentycznych emocji i niebanalnych historii.

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