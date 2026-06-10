Olga Lipińska opłakuje śmierć bliskiej przyjaciółki. Wiesława Liszewska była prawdziwą legendą TVP

Olga Lipińska w żałobie po śmierci przyjaciółki

Odeszła niezwykle ważna osoba z bliskiego otoczenia 87-letniej Olgi Lipińskiej. Wybitna reżyserka postanowiła uczcić jej pamięć za sprawą poruszającego nekrologu, który ukazał się na łamach Wyborczej 9 czerwca.

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Zmarła Wiesława Liszewska. Mistrzyni montażu programów telewizyjnych. Moja wieloletnia Przyjaciółka. Żegnaj Wiesiu, nie mam słów - napisała Olga Lipińska.

Znana reżyserka nie zdecydowała się na żadne dodatkowe wyznania. To niezwykle zwięzłe pożegnanie, ale wystarczyło - jedno zdanie pełne emocji dobitnie świadczy o sile ich przyjaźni, uświadamiając czytelnikom, z jak potężnym bólem po utracie bliskiego człowieka mierzy się teraz gwiazda.

Kim w Telewizji Polskiej była Wiesława Liszewska?

Wiesława Liszewska na co dzień zajmowała się profesjonalnym montażem materiałów, pracując przy niezliczonych serialach, dokumentach oraz spektaklach Teatru Telewizji. W telewizyjnym środowisku niezmiennie uchodziła za niedościgniony autorytet. Idealne wyczucie rytmu obrazu połączone z ogromnym doświadczeniem czyniły ją niezastąpionym fachowcem w swojej dziedzinie. Z Olgą Lipińską wiązały ją nie tylko codzienne relacje zawodowe, ale przede wszystkim wieloletnia i głęboka więź prywatna. Cała branża z olbrzymim smutkiem przyjęła informację o jej odejściu.

Choć ceniona montażystka działała głównie w cieniu telewizyjnych kamer, jej gigantyczny wpływ na rozwój polskiej telewizji pozostaje całkowicie niezaprzeczalny. Kobieta brała bezpośredni udział w realizacji słynnych spektakli Teatru Telewizji, takich jak wyreżyserowana przez samą Lipińską "Zemsta", "Pułapka", "Tango", "Dzika kaczka", "Pygmalion", "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale" czy "Filomena Marturano". Do jej bogatego zawodowego dorobku zaliczają się również liczne krajowe seriale oraz filmy.

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