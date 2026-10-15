Nie żyje Wiktor Legowicz. Wieloletni szef Trójki miał 77 lat

Zmarły dziennikarz trwale wpisał się w historię polskiej radiofonii. Z Programem 3 Polskiego Radia był związany od lat 70. XX wieku, zyskując szacunek zarówno wśród odbiorców, jak i w branży. W latach 1983-1991 sprawował stanowisko dyrektora programowego radiowej Trójki, a w późniejszym czasie piastował także funkcję jej wicedyrektora.

🪔 Przed chwilą dotarła do nas bardzo smutna informacja. W wieku 77 lat zmarł WIKTOR LEGOWICZ, od lat 70. ubiegłego wieku związany z Programem 3 Polskiego Radia, w latach 1983-1991 nasz dyrektor. Wiktor stworzył „Informator Ekonomiczny”, miał świetny kontakt z zespołem. Po przejściu na emeryturę był z nami w stałym kontakcie. Dzwonił, wspierał, pomagał. Dziękujemy Ci za wszystko, byłeś wspaniałym kolegą i nauczycielem. Będziemy bardzo tęsknić. Obecni i byli dziennikarze Trójki.— Trójka – Program 3 Polskiego Radia (@RadiowaTrojka) October 15, 2026

Wiktor Legowicz był twórcą kultowej audycji w Trójce

Dziennikarz był ekspertem w dziedzinie ekonomii, umiejętnie tłumacząc zawiłe kwestie gospodarcze. Słuchacze kojarzyli go przede wszystkim z autorskim „Informatorem Ekonomicznym”, a także z takimi programami jak „Bardzo Ważny Projekt”, „Bardzo Ważny Problem Europejski” oraz magazynem „Winien i ma”.

Poza pracą w radiu, Wiktor Legowicz dzielił się wiedzą jako wykładowca na uczelni oraz pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego w gazecie „Nowa Europa”. Przez wiele lat pracował na opinię znakomitego eksperta gospodarczego, potrafiącego w klarowny sposób wyjaśniać zawiłości ekonomiczne.

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Wzruszające pożegnanie zmarłego Wiktora Legowicza

Smutną informację o odejściu wybitnego dziennikarza przekazali za pośrednictwem serwisu X jego koledzy z redakcji Trójki. W opublikowanym wpisie zaznaczyli, że nawet będąc na emeryturze, Wiktor Legowicz wciąż utrzymywał bliskie relacje z załogą radia.

Miał świetny kontakt z zespołem. Po przejściu na emeryturę był z nami w stałym kontakcie. Dzwonił, wspierał, pomagał.

Ten wpis dowodzi, że dla dawnych kolegów z pracy był nie tylko przełożonym i fachowcem w swojej dziedzinie, ale także serdecznym przyjacielem. Zespół radiowy zawsze mógł liczyć na jego dobre słowo, nawet gdy zawodowo wycofał się już z aktywności.

Sukcesy i odznaczenia Wiktora Legowicza

Profesjonalizm dziennikarza został doceniony wieloma prestiżowymi nagrodami. Na swoim koncie miał między innymi statuetkę „Ostre pióro”, Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a także Nagrodę Dziennikarską im. Mariana Krzaka, którą wręcza Związek Banków Polskich.

Za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz Polskiego Radia, w 2015 roku Wiktor Legowicz odebrał zaszczytny Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

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