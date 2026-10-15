Pamiętasz to ciepłe popołudniowe światło przed kineskopowym telewizorem i ten charakterystyczny, potężny głos śpiewający o małej pszczółce? Zbigniew Wodecki nagrał tę piosenkę w zaledwie kilkanaście minut, będąc przekonanym, że pies z kulawą nogą o niej nie wspomni. Okazało się jednak, że ten niepozorny utwór stał się jednym z najbardziej kultowych hymnów naszego dzieciństwa. Historia powstania tego nagrania kryje w sobie niezwykły, niemal zabawny zwrot akcji.

Dlaczego Zbigniew Wodecki wcale nie chciał jej nagrać?

Pod koniec lat siedemdziesiątych Zbigniew Wodecki był ukształtowanym, wybitnym muzykiem o klasycznym wykształceniu. Grał na skrzypcach, trąbce i tworzył skomplikowane aranżacje, aspirując do miana poważnego artysty estradowego. Kiedy otrzymał propozycję zaśpiewania czołówki do nowej kreskówki, stanowczo odmówił. Oryginalną wersję wykonywał czeski piosenkarz Karel Gott, który śpiewał wysokim tenorem. Wodecki, jako baryton, uważał, że dostarczony podkład muzyczny jest dla niego po prostu za wysoki. Przedstawicielka studia nagraniowego była jednak niezwykle nieustępliwa i wręcz wymusiła na nim próbę mikrofonową. Wodecki postanowił wziąć udział w sesji tylko po to, by udowodnić realizatorom, że utwór leży poza jego zasięgiem. Założył słuchawki, wyśpiewał partię falsetem za pierwszym razem i natychmiast wyszedł ze studia.

Dlaczego ten dziecięcy przebój stał się dla niego ciężarem?

Rzeczywistość przerosła jednak najśmielsze oczekiwania samego wokalisty. Serial opanował polskie domy, a stworzona przez czeskiego kompozytora Karela Svobodę i autora polskich słów Henryka Rostworowskiego piosenka stała się natychmiastowym hitem. Dla artysty o wielkich ambicjach muzycznych był to początek niemałej frustracji. Na każdym wyprzedanym koncercie, niezależnie od kunsztownych solówek skrzypcowych, publiczność głośno domagała się tylko jednego utworu. Wodecki wielokrotnie przyznawał po latach, że czuł się wręcz uwięziony przez postać małej pszczółki. Chciał być przecież kojarzony z dojrzałą twórczością i skomplikowanym repertuarem, a nie z bajką dla najmłodszych.

Jak doszło do wielkiego przełomu i akceptacji?

Upływający czas przyniósł ze sobą zupełnie nowe spojrzenie na cały ten fenomen. Dzieci wychowane na wieczorynkach dorosły i zacząły przychodzić na jego występy ze swoimi własnymi pociechami. Muzyk dostrzegł wtedy niezwykłą wartość emocjonalną, jaką ten prosty utwór niósł dla kilku pokoleń Polaków. Zamiast walczyć z tą melodią, postanowił w pełni ją zaakceptować i włączyć do stałego repertuaru. Zaczął wykonywać ją na koncertach z ogromnym dystansem, humorem i niewymuszoną klasą. Piosenka stała się kulminacyjnym punktem każdego jego pokazu, łącząc całą widownię w nostalgicznym śpiewie.

Quiz. Zbigniew Wodecki czy Andrzej Zaucha? Czyja to piosenka? Pytanie 1 z 14 "Oczarowanie" to piosenka, którą śpiewał: Zbigniew Wodecki Andrzej Zaucha Artyści śpiewali to w duecie Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa Następne pytanie

Co sprawia, że ta melodia pozostaje nieśmiertelna?

Dziś, gdy słyszymy pierwsze dźwięki sekcji dętej i ten aksamitny głos, natychmiast przenosimy się do czasów beztroski. To niezwykłe, jak utwór nagrany w pośpiechu i na przekór technologii stał się jednym z najważniejszych symboli polskiej popkultury. Zbigniew Wodecki dał nam coś znacznie więcej niż tylko czołówkę z bajki. Zostawił nam piękny pomost łączący wspomnienia z dzieciństwa z dojrzałą miłością do dobrej muzyki.

ESKA_Córka wyjawiła prawdę na temat Wodeckiego. Tego chyba nikt się nie spodziewał!

Galeria: Rafał Brzozowski jako Zbigniew Wodecki na ramówce Polsatu