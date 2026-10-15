Jesienna aura w połowie października to doskonały moment, aby sprawić niespodziankę wyjątkowej solenizantce. Obchody święta kobiet noszących to klasyczne imię to idealna okazja do radosnej celebracji. Przygotuj telefon, zaparz ulubioną kawę i wywołaj uśmiech na twarzy bliskiej osoby odpowiednio dobranym, pomysłowym słowem.

Kiedy Teresa ma imieniny i jak zaplanować to święto?

Wielu przyjaciół z pewnością zastanawia się, kiedy Teresa ma imieniny. Najbardziej kojarzona data to 15 października, na którą przypada popularne wspomnienie świętej z Ávila, dające znakomity pretekst do hucznego spotkania z bliskimi. W polskim kalendarzu znajdziemy jednak znacznie więcej okazji do celebrowania, ponieważ imię to odnajdziesz również pod takimi datami jak 3 marca, 17 czerwca, 6 lipca, 9 sierpnia, 26 sierpnia, 26 września, 1 października oraz 3 października.

Śmieszne życzenia dla Teresy poprawiające nastrój na cały dzień

Teresko, obyś zawsze miała w torebce więcej wolnej gotówki niż paragonów. Bądź zawsze tak nieprzewidywalna jak polska pogoda, ale wyłącznie w tym najbardziej słonecznym wydaniu!

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Droga Tereso, z okazji Twojego święta życzę Ci, by kalorie z dzisiejszego ciasta szły wyłącznie w dobre samopoczucie. Niech życie smakuje niczym słoneczny, pogodny dzień bez żadnych obowiązków!

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Teresko, życzę Ci dzisiaj takiego spokoju, jaki mają koty smacznie śpiące na świeżym praniu. Niech wszelkie życiowe problemy omijają Cię tak szerokim łukiem!

Krótkie, darmowe życzenia imieninowe idealne do małego bileciku

Tereso, niech każdy nowy poranek przynosi Ci solidny powód do szerokiego uśmiechu i słońce nawet w pochmurne popołudnia.

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Najpiękniejszych chwil, wspaniałych ludzi dookoła i prawdziwego morza spełnionych marzeń – tego z całego serca życzę Ci, Teresko.

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Kochana Tereso, nieustannie zdobywaj szczyty i przenigdy nie trać swojego wyjątkowego blasku.

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Teresko, niech żelazne zdrowie, mnóstwo szczęścia i nieskończona energia będą Twoimi wiernymi kompanami każdego dnia.

Gotowe życzenia imieninowe dla Teresy pozwalające na szybkie wysłanie SMS-a

Teresko, z okazji imienin przesyłam Ci ogrom gorących wirtualnych uścisków! Niech ten dzień upłynie pod znakiem drobnych przyjemności, pysznego ciasta i miłych wiadomości od ludzi, którzy zawsze wprawiają Cię w doskonały nastrój. Spełniaj się, zdobywaj świat i bądź po prostu sobą!

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Moja droga Tereso, łap dzisiaj każdą cudowną chwilę i celebruj swoje święto od wczesnego rana aż do późnej nocy. Życzę Ci niekończącej się weny do działania, wspaniałych sukcesów w każdej dziedzinie życia oraz absolutnego spokoju ducha, gdy tylko będziesz tego potrzebować.

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Teresko, w dniu Twoich imienin życzę Ci, aby na Twojej życiowej autostradzie bez przerwy świeciło zielone światło. Niech każdy zawodowy projekt kończy się błyskawicznym sukcesem, a w wolnym czasie nie brakuje okazji do błogiego relaksu z wciągającą książką i ulubioną herbatą.

Wierszowane życzenia dla Teresy na huczne imieniny

Dzisiaj wielkie święto naszej Tesi, niech Cię w życiu nic nie peszy. Niechaj zdrowie mocno dopisuje, a los miło zaskakuje, byś co rano uśmiechnięta witała co dzień niczym święta!

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Kiedy w kalendarzu błyszczy Twoje imię, niechaj każdy kłopot w mgnieniu oka minie. Bądź Teresko zawsze pełna wielkiej mocy, łap marzenia w dzień i w nocy.

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Niechaj szampan dzisiaj głośno strzela, a los Ci mnóstwo uśmiechu udziela. Droga Tereso, w dniu Twego święta, bądź nieustannie wielce pogodna i uśmiechnięta!