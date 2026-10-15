Nie żyje Tomasz Fogiel. Aktor grał m.in. w "Chłopach"

Z polskiego teatru docierają do nas bardzo smutne informacje. W wieku 73 lat odszedł Tomasz Fogiel, wybitny aktor i długoletni solista gdyńskiego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej. Na deskach tego teatru spędził ponad 40 lat, nie tylko tworząc wspaniałe kreacje aktorskie, ale też ucząc fachu młodsze pokolenia. Informację o odejściu artysty przekazały władze gdyńskiej placówki. Osoby, z którymi pracował, żegnają go z wielkim smutkiem. Wspominają nie tylko o jego talencie, lecz także o łączącej ich przyjaźni i wspólnych momentach.

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Gdynia. Zmarł Tomasz Fogiel

Teatr Muzyczny w Gdyni oficjalnie poinformował o śmierci aktora, żegnając go jako znakomitego artystę, szanowanego pracownika oraz istotnego członka wspólnoty teatralnej. Oddzielny wpis pojawił się również ze strony zespołu artystycznego teatru. Wynika z niego, że Tomasz Fogiel nie tylko zostawił po sobie imponujący dorobek artystyczny. Dzielił się również swoim bogatym doświadczeniem, wiedzą i wspomnieniami z innymi.

Pracownicy teatru w Gdyni zwracali się do niego zwyczajnie - "Pan Tomek". To sformułowanie było wyrazem ogromnego szacunku i dobrych relacji, które wykraczały poza typowe stosunki w pracy, co było efektem wielu wspólnych lat na teatralnych korytarzach.

Role Tomasza Fogla. Grał w "Chłopach" i "Skrzypku na dachu"

Kariera Tomasza Fogla była niezwykle mocno związana z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie przepracował ponad cztery dekady. Stworzył tam dziesiątki ról, w tym postać Motela Kamzoila w uwielbianym "Skrzypku na dachu", wyreżyserowanym przez Jerzego Gruzę.

Aktor grał także w słynnym musicalu "Jesus Christ Superstar" w rolach Heroda i Piotra. Widzowie mogli oglądać go również w reżyserowanych przez Wojciecha Kościelniaka "Lalce" (jako doktor Szuman) oraz "Chłopach" (jako Ślepiec).

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Oprócz występów na scenie, Tomasz Fogiel pracował jako aktor dubbingowy, podkładając głos bohaterom licznych filmów i seriali. Chętnie dzielił się też swoimi umiejętnościami z młodymi osobami uczącymi się aktorstwa, będąc dla nich cennym wsparciem dzięki latom przepracowanym w zawodzie.

Zespół Teatru Muzycznego żegna aktora

Z pożegnania opublikowanego przez Zespół Artystyczny Teatru Muzycznego w Gdyni jasno wynika, że Fogiel odgrywał kluczową rolę w życiu tej społeczności. Współpracownicy z nostalgią opisywali jego obszerną wiedzę teatralną, nabyte przez lata doświadczenie oraz anegdoty, które opowiadał im w czasie pracy na przestrzeni lat.

Z wpisu dowiadujemy się, że Tomasz Fogiel był dla nich zdecydowanie kimś więcej, niż tylko aktorem grającym u ich boku. Pamięć o jego życzliwości i wsparciu, które dawał innym, na zawsze pozostanie wpisana w dzieje gdyńskiego teatru muzycznego.

Koledzy i koleżanki ze sceny pożegnali aktora niezwykle emocjonalnie. Padły słowa pełne szczerej wdzięczności. W opublikowanym wpisie dziękowali mu za wspólnie spędzone chwile oraz prawdziwą przyjaźń, która ich łączyła.