Nie żyje Helmut Nadolski. Legendarny muzyk współpracował z Czesławem Niemenem

Nie żyje Helmut Nadolski. Miał 83 lata

W poniedziałek, 8 czerwca, odszedł Helmut Nadolski, znakomity polski kompozytor i kontrabasista. Dziennikarz muzyczny Paweł Brodowski poinformował o tej smutnej wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przekazał również, że informacje o śmierci 83-letniego muzyka potwierdził jego brat cioteczny, Chrystian Nadolski.

Dziś, 8 czerwca 2026 roku, zmarł w Bremie, RFN, Helmut Nadolski, legendarny, charyzmatyczny kontrabasista, performer i aktor, muzyk awangardowy, wizjoner, innowator, który łamał konwencje i schematy, stworzył własny, głęboko osobisty język muzyczny, filar freejazzowego zespołu Sesja 71 i Grupy Niemen. [...] Człowiek i artysta niezwykły, goliat o gołębim sercu, który pozostawił po sobie mnóstwo barwnych anegdot - napisał Brodowski.

Helmut Nadolski od połowy lat 80. przebywał na emigracji w Niemczech. Zamieszkał w Bremie, a w ostatnich latach swojego życia zmagał się z poważną chorobą – demencją. Od ośmiu lat przebywał w tamtejszym domu opieki społecznej.

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Helmut Nadolski był współpracownikiem Czesława Niemena

Artysta urodził się 27 października 1942 roku w Gdyni. Swoją muzyczną drogę rozpoczął w końcówce lat 50., obracając się w trójmiejskich kręgach artystycznych. To właśnie w gdańskim klubie „Żak” poznał Czesława Niemena, co zaowocowało wieloletnią przyjaźnią i owocną współpracą. Niemen wielokrotnie wyrażał swój zachwyt nad umiejętnościami przyjaciela.

Łamie powszechnie przyjęte schematy gry na kontrabasie. Jest mistrzem swojego instrumentu. Stworzył własną muzykę nacechowaną niewiarygodną wprost siłą... Jest artystą wrażliwym, obdarzonym wielką wyobraźnią – muzykiem, który dźwiękami maluje obrazy swej głęboko osobistej wizji

Nadolski uchodził za jedną z najważniejszych postaci awangardowego free jazzu. W latach 70. wspólnie z Czesławem Niemenem współtworzył słynną Grupę Niemen, z którą dawał koncerty w kraju i poza jego granicami. W swojej bogatej karierze współpracował z czołowymi polskimi twórcami, a także komponował muzykę do produkcji filmowych, telewizyjnych oraz spektakli teatralnych.

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