Natalia Niemen Trio w Hotelu Bellotto. Wyjątkowy koncert już 24 września

Już 24 września 2026 roku melomani są mile widziani w niezwykłej, intymnej przestrzeni podziemi Hotelu Bellotto, gdzie rozbrzmią dźwięki Natalia Niemen Trio. To wyjątkowy projekt artystyczny, powołany do życia przez charyzmatyczną wokalistkę, altowiolistkę i kompozytorkę Natalię Niemen, która połączyła siły z wybitnymi instrumentalistami: gitarzystą Andrzejem Gondkiem oraz saksofonistą Olafem Węgierem. Ta trójka muzyków doskonale czuje i interpretuje klimat muzyki duszy, tworząc na scenie niepowtarzalną atmosferę pełną emocji i autentyczności.

Natalia Niemen Trio - koncert. Zaprasza Hotel Bellotto

W repertuarze Natalia Niemen Trio znajdą się starannie wyselekcjonowane utwory, które stanowią hołd dla gigantów muzyki soul, bluesa i rocka, a także przypomnienie o niezwykłym dziedzictwie polskiej sceny muzycznej. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć poruszające interpretacje kompozycji takich legend jak Otis Redding, Sam Cooke, Johnny Winter czy królowa soulu, Aretha Franklin. Te ponadczasowe przeboje, w nowej, kameralnej aranżacji, zyskują świeże brzmienie, jednocześnie zachowując swoją pierwotną moc i ekspresję. Nie zabraknie również utworów z bogatego dorobku Czesława Niemena, które w wykonaniu jego córki nabierają szczególnego, osobistego wymiaru.

Natalia Niemen, wokalistka, altowiolistka, kompozytorka i autorka tekstów, a także twórczyni sztuk wizualnych, od najmłodszych lat związana jest ze światem muzyki. To właśnie dzięki swojemu ojcu, Czesławowi Niemenowi, skutecznie zaaplikowano jej bakcyla miłości do oldschoolowych brzmień, afroamerykańskiego frazowania w warstwie wokalnej. Ten wpływ ukształtował jej wrażliwość i nauczył sztuki śpiewania w tych stylach, co dziś pozwala jej z niezwykłą swobodą i autentycznością poruszać się w różnorodnych gatunkach, budując własną, unikalną artystyczną przestrzeń, w której dźwięk, obraz i różnorodne inspiracje harmonijnie się przeplatają. Jej interpretacje to nie tylko odtworzenie, ale głęboka re-interpretacja, która wnosi do znanych utworów świeżość i osobiste piętno.

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Kameralne występy w ramach Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto

Koncert Natalia Niemen Trio jest częścią cyklu Live Music, który z powodzeniem nadaje nowe życie niezwykłej przestrzeni zabytkowych piwnic Hotelu Bellotto. Te historyczne wnętrza, ukryte pod hotelem, stają się miejscem magicznych spotkań muzyki, utalentowanych artystów i wrażliwej publiczności. Cykl Live Music został stworzony z myślą o tych melomanach, którzy poszukują czegoś znacznie więcej niż tylko tradycyjnego, masowego koncertu. To doświadczenie opiera się na autentyczności emocji i bliskości, której nie sposób odtworzyć w klasycznych, często zbyt odległych od sceny, warunkach.

Wydarzenia odbędzie się 24 września 2026 roku o godzinie 19:00.

Autor: Live Music w Hotelu Bellotto/ Materiały prasowe