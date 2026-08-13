IV Festiwal Kultury Mazowsza nadchodzi. Symboliczne pożegnanie wakacji pełne niezapomnianych wrażeń

Przed nami czwarta edycja Festiwalu Kultury Mazowsza – wyjątkowego wydarzenia, które stanowi doskonałą okazję do wspólnego spędzenia czasu i symbolicznego pożegnania wakacji w atmosferze muzyki, kultury i dobrej zabawy. To inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego, mająca na celu pielęgnowanie i prezentowanie bogactwa regionalnego dziedzictwa.

IV Festiwal Kultury Mazowsza. Tak pożegnamy wakacje

Goście festiwalu będą mieli niepowtarzalną szansę odwiedzić stoiska muzeów i skansenów, zgłębić tajniki sztuki ludowej, przymierzyć tradycyjne stroje regionalne oraz dowiedzieć się więcej o lokalnych zwyczajach i obrzędach.

– Dziedzictwo kulturowe Mazowsza to wartość, o którą warto dbać i którą warto pokazywać. Festiwal Kultury Mazowsza to okazja, by poznać tradycje różnych części regionu, ale też zobaczyć, jak wiele ciekawych inicjatyw przygotowują mazowieckie instytucje kultury. Zapraszam mieszkańców do wspólnego odkrywania Mazowsza – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski.

– Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będą warsztaty, spektakle i koncerty. Instytucje kultury z całego Mazowsza przybliżą uczestnikom lokalne tradycje, zwyczaje i obrzędy, prezentując bogactwo oraz różnorodność dziedzictwa naszego regionu. Swoje stoiska będą mieć także koła gospodyń wiejskich i mazowieccy twórcy ludowi – dodaje Marszałek, Adam Struzik.

Odkryj mazowieckie tradycje

Festiwal Kultury Mazowsza to prawdziwa skarbnica wiedzy i doświadczeń związanych z regionalnym dziedzictwem. Uczestnicy będą mieli okazję zanurzyć się w świat dawnych zwyczajów poprzez liczne wystawy tematyczne, w tym pokazy średniowieczne czy prezentację zabytków techniki kolejowej, które przeniosą ich w czasie do różnych epok. Szczególnie interesujące okażą się warsztaty poświęcone kulturze kurpiowskiej, pozwalające zgłębić unikalne aspekty tego regionu, jego obrzędy i codzienne życie. Nie zabraknie również możliwości podziwiania i tworzenia rękodzieła artystycznego.

Zaplanowano warsztaty kulinarne, które odsłonią sekrety tradycyjnych mazowieckich smaków i technik przygotowywania potraw, a także pokazy linorytu i zdobienia gliny, umożliwiające praktyczne poznanie dawnych technik artystycznych. Dodatkowo, wystawy prezentujące bogate zbiory książek, materiały etnograficzne oraz historię mazowieckich herbów pozwolą na poszerzenie wiedzy o regionie w przystępny i angażujący sposób. Dodatkową, niezwykle apetyczną atrakcją festiwalu będzie strefa smaków, która zaprosi uczestników w prawdziwą kulinarną podróż po Mazowszu.

Festiwal będzie doskonałą okazją, aby lepiej poznać rozmaite instytucje kultury:

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie,

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego,

Mazowiecki Instytut Kultury,

Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie,

Stację Muzeum,

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,

Muzeum Regionalne w Siedlcach,

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach,

Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego,

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury,

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,

Muzeum Mazowieckie w Płocku,

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

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Festiwal Kultury Mazowsza 2026. Gdzie i kiedy? Kto wystąpi?

Oprawa muzyczna i teatralna to kluczowy element IV Festiwalu Kultury Mazowsza, który dostarczy niezapomnianych wrażeń artystycznych, łącząc tradycję z nowoczesnością. Na scenie pojawią się zespoły z Mazowsza, prezentujące autentyczne brzmienia regionu. Wśród nich Piaseczyńska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Michała Wojnarskiego oraz Kapela Niwińskich, której repertuar czerpie inspiracje z obszarów Mazowsza południowo-wschodniego. Wieczorna część festiwalu to prawdziwa uczta dla melomanów, z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie wystąpią utalentowana Justyna Jary wraz z Alegancką Kapelą, urzekająca Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz charyzmatyczna Patrycja Markowska.

Równie bogaty jest program teatralny, inspirowany kulturą i tradycją regionu. Teatr Barnaby zaprezentuje wzruszające przedstawienie „O najwspanialszym Piecuchu”. Teatr Dzieci Miłość wystąpi ze spektaklem „Wielkie śmieszne twarze”, wykorzystującym wielkoformatowe maski i nawiązującym do różnorodnych kultur i obyczajów, oferując unikalne doświadczenie wizualne i edukacyjne. Z kolei Stowarzyszenie Przez Teatr pokaże widowisko „Welesowa noc”, osadzone w fascynującym świecie mitologii słowiańskiej.

IV Festiwal Kultury Mazowsza odbędzie się 29 sierpnia w Multimedialny Park Fontann w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z partnerem, Miastem Stołecznym Warszawa. Jednym z patronów jest Radio ESKA2.

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