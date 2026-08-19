Marek Kotański zginął ponad dwie dekady temu. Jego grób nadal wyróżnia się na Powązkach!

Wypadek samochodowy Marka Kotańskiego

Działalność Marka Kotańskiego na rzecz osób walczących z uzależnieniami rozpoczęła się w latach 70. Przełomem był rok 1978, gdy powstał pierwszy ośrodek Monar, a następnie Markot dedykowany wsparciu bezdomnych. Kotański znany był z odwagi w podejmowaniu niewygodnych kwestii oraz odporności na krytykę. Poświęcił wiele lat na intensywną pomoc innym, jednak jego misja została brutalnie przerwana.

Śmierć społecznicza nastąpiła 19 sierpnia 2002 roku w wyniku wypadku komunikacyjnego. Odejście Kotańskiego głęboko dotknęło nie tylko jego najbliższych, ale i rzesze podopiecznych. Joanna, córka zmarłego, dzieliła się później wspomnieniami o ciągłej nieobecności ojca w domu. Mimo to, po jego stracie, podjęła próbę kontynuacji jego dorobku, zakładając fundację jego imienia, która skupia się na pracy z młodymi ludźmi.

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Nie było go za wiele dla nas, dla bliskich. Zawsze akurat miał coś do zrobienia gdzie indziej, gdzieś jechał, kogoś naprawiał, o coś walczył - mówiła córka Kotańskiego.

Tłumy na pogrzebie Marka Kotańskiego

Uroczystości żałobne poświęcone Markowi Kotańskiemu miały miejsce 28 sierpnia 2002 roku. Tysiące osób przybyły do warszawskiego kościoła św. Stanisława Kostki, by oddać mu hołd. Zgromadzili się tam politycy, osoby publiczne oraz ci, którym założyciel Monaru i Markotu bezpośrednio pomógł. Oprawę artystyczną mszy uświetnił śpiew Anny Marii Jopek, podczas gdy Krystyna Janda wygłosiła wiersz pożegnalny. Twórca Monaru wspominany był w całym kraju, a fale radiowe wypełnił utwór "Niepokonani" grupy Perfect, nierozerwalnie łączony z jego dokonaniami.

Miejsce spoczynku społecznika znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Nad jego mogiłą wznosi się figura Chrystusa, przywołująca na myśl tę z Rio de Janeiro, lecz wzbogacona o charakterystyczne wąsy, z jakich słynął Kotański. Ten unikalny pomnik sprawia, że grób jest łatwy do odnalezienia. Miejsce wciąż, nawet ponad 20 lat po śmierci Kotańskiego, jest regularnie odwiedzane, o czym świadczą palące się znicze i złożone kwiaty.

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