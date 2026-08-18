Pogrzeb Joanny Rawik bez księdza? Zaskakujące szczegóły ceremonii

Zmarła Joanna Rawik. Będzie państwowy pogrzeb?

Joanna Rawik, znana z estrady lat 60. artystka i wokalistka, odeszła 15 sierpnia 2026 roku. W chwili śmierci miała 92 lata, a jej wyjątkowy wokal przez wiele lat cieszył polską publiczność. Jakie są plany dotyczące jej pochówku?

Z doniesień "Super Expressu" wynika, że trwają działania mające na celu zorganizowanie państwowego pożegnania Joanny Rawik. Jeżeli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego da zielone światło, uroczystość jest zaplanowana na 7 września 2026 roku. Planuje się, że artystka spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim.

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Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najprawdopodobniej pogrzeb Joanny Rawik odbędzie się 7 września. Czekamy na decyzję od Ministerstwa. Staramy się o pogrzeb państwowy - mówił "Super Expressowi Krzysztof Szuster, były prezes ZASP.

To wydarzenie stanowiłoby hołd dla jednej z czołowych postaci polskiej sceny, która zaskakiwała aż do samego końca. Według informacji przekazanych przez Mariusza Szczygła, Joanna Rawik miała wziąć udział w jego programie, jednak na dwa dni przed nagraniem wycofała się. Ich ostatnia konwersacja obfitowała w niespodziewane wyznanie. 92-letnia gwiazda była zakochana, a uczucie pojawiło się, gdy miała 88 lat. Jej partner był o ćwierć wieku młodszy, a artystka wspominała nawet o możliwości ślubu.

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Świecki pogrzeb Joanny Rawik. Brak duchownego i krzyża

Z nieoficjalnych źródeł, do których dotarł "Super Express", wynika, że pożegnanie Joanny Rawik będzie miało charakter laicki. Oznacza to, że w uroczystości nie weźmie udziału duchowny, a na grobie nie pojawi się krzyż. Ceremonię poprowadzi mistrz, który przybliży sylwetkę zmarłej, zadba o odpowiednią atmosferę i udzieli głosu rodzinie oraz przyjaciołom.

Tego rodzaju pożegnania organizowane są przeważnie w specjalnych pomieszczeniach, w których nie ma symboli religijnych. Zamiast tradycyjnej mszy i modlitw, uczestnicy dzielą się wspomnieniami, przeżywają chwile refleksji i słuchają osobistych przemówień. Często w miejsce pieśni religijnych odtwarzane są ulubione piosenki zmarłej osoby. Po zakończeniu ceremonii następuje odprowadzenie do miejsca pochówku i umieszczenie trumny lub urny w grobie.

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