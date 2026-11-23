Sylwia Grzeszczak zagra pierwszy koncert stadionowy

Sylwia Grzeszczak przygotowuje największe widowisko w swojej dotychczasowej karierze. Koncert „Stadion jak marzenie” odbędzie się 26 czerwca 2027 roku na Enea Stadionie w Poznaniu. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów będzie to jedyny występ wokalistki w 2027 roku.

Skala wydarzenia może być zaskoczeniem, ale nie jest przypadkowa. Na plenerowe koncerty Grzeszczak od lat przychodziły tłumy, a organizatorzy kolejnych wydarzeń informowali ją o rekordach frekwencji. W pewnym momencie artystka zaczęła zastanawiać się, czy następnym krokiem nie powinien być właśnie samodzielny koncert stadionowy.

Na największej scenie w swojej karierze wokalistka ma wykonać utwory ze wszystkich jej muzycznych etapów. W programie nie powinno zabraknąć takich przebojów jak „Małe rzeczy”, „Księżniczka”, „Tamta dziewczyna”, „Och i ach”, „Motyle” czy „Latawce”.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

Poznań nie został wybrany przypadkowo

Koncert odbędzie się w mieście, z którym Sylwia Grzeszczak jest związana od urodzenia. To właśnie w Poznaniu dorastała, uczyła się muzyki i stawiała pierwsze kroki na scenie. Tutaj powstały również piosenki, które otworzyły jej drogę do ogólnopolskiej popularności.

Wokalistka rozpoczęła naukę gry na fortepianie jako pięcioletnia dziewczynka. Muzyczna edukacja wymagała od niej wielu godzin ćwiczeń i wyrzeczeń. W rozmowie z „Dzień Dobry TVN” przyznała, że zdarzały się chwile zwątpienia i momenty, w których chciała zrezygnować. Ostatecznie ukończyła Akademię Muzyczną i zdobyła wykształcenie pianistyczne.

Fortepian stał się jednym z jej znaków rozpoznawczych. Grzeszczak nie tylko śpiewa swoje utwory, ale także je komponuje i wykonuje na instrumencie. Stadionowy koncert w rodzinnym mieście ma więc symbolicznie połączyć początek jej muzycznej drogi z największym dotychczasowym wyzwaniem.

Wszystko zaczęło się od „Małych rzeczy”

Przełomem w solowej karierze Sylwii Grzeszczak był wydany w 2011 roku album „Sen o przyszłości”. Promujący go singiel „Małe rzeczy” szybko stał się jednym z największych polskich przebojów tamtego okresu. Na płycie znalazły się również „Sen o przyszłości” i „Karuzela”.

Kolejne lata przyniosły wokalistce następne radiowe hity. Piosenki „Księżniczka”, „Pożyczony”, „Tamta dziewczyna” i „Dobre myśli” utrwaliły jej pozycję wśród najpopularniejszych polskich artystek. Grzeszczak zbudowała przy tym własny, łatwo rozpoznawalny styl – oparty na melodyjnym popie, fortepianie i tekstach opowiadających o silnych emocjach.

Tytuł stadionowego widowiska nawiązuje do jej pierwszego wielkiego solowego przeboju. Droga od „Małych rzeczy” do samodzielnego koncertu na kilkudziesięciotysięcznym obiekcie zajęła jej kilkanaście lat.

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„Następny proszę” otwiera nowy etap

Ogłoszeniu wydarzenia towarzyszyła premiera singla „Następny proszę”. Sylwia Grzeszczak ponownie połączyła siły z producentem Bartoszem „Tabbem” Zielonym, z którym na początku kariery stworzyła między innymi przebój „Co z nami będzie”.

Nowa ballada opowiada o rozstaniu, zamykaniu ważnego etapu i szukaniu w sobie odwagi, aby nie rezygnować z kolejnych uczuć. To zdecydowanie bardziej refleksyjna propozycja niż wydane wcześniej, lekkie i wakacyjne „Mango”.

Sama wokalistka mówiła przy okazji premiery, że muzyka w trudnych chwilach ratowała jej życie. „Następny proszę” można więc odczytywać jako utwór o ruszaniu naprzód – zarówno w relacjach, jak i w życiu. Piosenka otwiera drogę do stadionowego koncertu i kolejnego rozdziału w karierze Grzeszczak.

Kiedy ruszy sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż wejściówek na koncert „Stadion jak marzenie” rozpoczęła się 23 listopada 2026 roku w aplikacji Żappka. Sprzedaż ogólna ruszy 24 listopada za pośrednictwem serwisu Eventim.

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