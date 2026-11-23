Mandaryna awansowała do finału „Tańca z Gwiazdami”

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz znaleźli się w gronie finalistów 19. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Półfinał nie był dla nich jednak łatwą przeprawą. Każda z pięciu pozostałych w programie par musiała zaprezentować aż trzy układy.

Pierwszym sprawdzianem była sztafeta w rytmie rumby. Mandaryna zdobyła w niej sześć punktów. Następnie zatańczyła salsę, za którą otrzymała od jurorów 38 punktów. Szczególne wrażenie zrobił fragment wykonywany bez pomocy partnera. Iwona Pavlović oceniła, że solowy taniec uczestniczki był „best of the best”.

Po dwóch konkurencjach Mandaryna i Krystian mieli na koncie 44 punkty. To nie wystarczyło do bezpośredniego awansu. O miejsce w finale musieli walczyć w dogrywce z Izabelą Kuną i Piotrem Gumcem. Wszystkie trzy pary zatańczyły walca. Z programem pożegnał się Gumulec, a Mandaryna oraz Izabela Kuna mogły świętować awans.

Mandaryna awansowała do półfinału "Tańca z Gwiazdami"

Przez lata odmawiała udziału w programie

Producenci „Tańca z Gwiazdami” już wcześniej próbowali namówić Mandarynę na udział w programie. Artystka konsekwentnie odmawiała. Ostatecznie uznała jednak, że nadszedł właściwy moment, aby spróbować czegoś nowego i skonfrontować swoje doświadczenie z wymaganiami tańca towarzyskiego.

Jej partnerem został Krystian Rzymkiewicz, tancerz znany między innymi z programu „You Can Dance”. Para szybko zdobyła sympatię widzów, ale nie unikała także słabszych ocen i uwag ze strony jurorów. Droga do finału nie była więc prostym marszem po najwyższe noty.

Taniec był w jej życiu przed muzyką

Dla części publiczności Mandaryna wciąż jest przede wszystkim wokalistką, która w pierwszej dekadzie XXI wieku wykonywała przeboje „Here I Go Again” oraz „Ev’ry Night”. Taniec pojawił się jednak w jej życiu znacznie wcześniej niż muzyczna kariera.

Marta Wiśniewska zaczęła trenować już jako uczennica szkoły podstawowej. Przez siedem lat była związana z zespołem Krajki, a w 1996 roku wraz z grupą 7 coma 7 zdobyła mistrzostwo Polski w hip-hopie. Później występowała u boku Ich Troje, przygotowywała choreografie i była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci scenicznego widowiska tworzonego przez zespół.

Po ograniczeniu działalności muzycznej skoncentrowała się na prowadzeniu szkół tańca, pracy z młodzieżą oraz udziale w turniejach. Pełniła również funkcję jurorki zawodów tanecznych. Finał popularnego programu nie jest więc przypadkowym sukcesem celebrytki, która dopiero poznaje parkiet. To powrót Mandaryny do dziedziny, od której rozpoczęła swoją zawodową drogę.

Pamiętny Sopot nie opowiada całej jej historii

Występ Mandaryny podczas festiwalu w Sopocie w 2005 roku na wiele lat zdominował opowieść o jej karierze. Nagrania i komentarze dotyczące wykonania utworu „Ev’ry Night” krążyły po sieci, a artystka stopniowo wycofała się z pierwszego planu muzycznego show-biznesu.

Udział w „Tańcu z Gwiazdami” pozwolił widzom zobaczyć ją z innej strony. Nie jako bohaterkę jednego występu, ale jako doświadczoną tancerkę, która po latach ponownie podjęła rywalizację przed wielomilionową publicznością. Awans do finału może być jednym z najważniejszych momentów jej powrotu do telewizji.

Kto wystąpi w finale „Tańca z Gwiazdami”?

O Kryształową Kulę powalczą cztery pary:

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,

Helena Englert i Roman Osadchyi,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Finał zostanie wyemitowany w niedzielę 29 listopada o godzinie 19.55 w Polsacie. Zwycięska gwiazda otrzyma 200 tysięcy złotych, a jej taneczny partner – 100 tysięcy złotych.