Półfinałowy odcinek przyniósł kolejną dawkę łez wynikających z radości, wzruszenia oraz goryczy porażki. Widzowie przed telewizorami oraz jurorzy wydali wspólny werdykt w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Znamy już nazwiska uczestników, którzy zaprezentują się w wielkim finale w walce o Kryształową Kulę, a także tych, którzy musieli pożegnać się z rywalizacją na ostatniej prostej.

Sonda Lubisz tańczyć? Tak, mogę wtedy wyrażać siebie! Tańczę tylko na dyskotekach Nie przepadam za tańcem

„Taniec z Gwiazdami” wchodzi w decydującą fazę. Trudne zadanie w półfinale Polsatu

Podczas zmagań ćwierćfinałowych oceny jurorów i głosy telewidzów przyznawano za dwie choreografie, które obejmowały standardowe duety oraz występy w tercetach z udziałem gości specjalnych. Po zsumowaniu rezultatów z dwóch odcinków z dalszą rywalizacją pożegnali się Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna, tracąc szansę na półfinał. W kolejnym etapie wymagania wzrosły jeszcze bardziej. Zgodnie z zapowiedziami stacji Polsat, gwiazdy musiały zmierzyć się z solowymi improwizacjami do utworów muzycznych, których wcześniej nie słyszały.

Kto odpadł z „Tańca z Gwiazdami” 22 listopada? Piotr Gumulec poza finałem

Rywalizacja na parkiecie była niezwykle wyrównana, a zasiadający w jury Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Julia Wieniawa i Tomasz Wygoda tradycyjnie przekazywali uczestnikom zarówno słowa uznania, jak i konstruktywne wskazówki. Ostateczny rezultat wyłoniło połączenie not sędziowskich z głosami oddanymi przez widzów drogą SMS-ową oraz w internecie. Na koniec wieczoru prowadzący przekazali informację, że z programem żegnają się Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.

Tak prezentują się noty przyznane przez jurorów:

• Dominik Rupiński i Estelle François uzyskali łącznie 50 punktów (10 i 40),

• Helena Englert i Roman Osadchiy zdobyli w sumie 48 punktów (8 i 40),

• Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zgromadzili 44 punkty (6 i 38),

• Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz otrzymali 41 punktów (4 i 37),

• Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka zakończyli z wynikiem 35 punktów (2 i 33).

Do tanecznej dogrywki przystąpiły trzy duety:

• Izabela Kuna w parze z Michałem Bartkiewiczem,

• Piotr „Guma” Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej,

• Marta „Mandaryna” Wiśniewska z partnerem Krystianem Rzymkiewiczem.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” przed finałem. Lista finalistów i wyeliminowanych

Zakończenie półfinałowych zmagań oznacza, że już w najbliższą niedzielę wyemitowany zostanie finałowy odcinek bieżącej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. W bezpośrednim starciu o Kryształową Kulę udział wezmą cztery pary:

• Marta „Mandaryna” Wiśniewska oraz Krystian Rzymkiewicz,

• Helena Englert w duecie z Romanem Osadchiyem,

• Dominik Rupiński i partnerująca mu Estelle François,

• Izabela Kuna tańcząca z Michałem Bartkiewiczem.

Poniżej znajduje się zestawienie uczestników, którzy zakończyli już swój udział w widowisku:

• na 5. miejscu uplasowali się Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

• 6. lokatę zajęli Jasper Sołtysiewicz oraz Daria Syta-Grobelna,

• na 7. pozycji rywalizację ukończyli Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,

• 8. miejsce przypadło Krzysztofowi Kwiatkowskiemu i Sarze Janickiej,

• na 9. miejscu znaleźli się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

• 10. lokata należy do Karoliny „Kaeyry” Baran i Kacpra Rutki,

• 11. pozycję zajęli Matteo Brunetti oraz Izabela Skierska,

• na 12. miejscu zmagania zamknęli Monika Borzym i Michał Kassin.