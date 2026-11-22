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Półfinałowy odcinek przyniósł kolejną dawkę łez wynikających z radości, wzruszenia oraz goryczy porażki. Widzowie przed telewizorami oraz jurorzy wydali wspólny werdykt w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Znamy już nazwiska uczestników, którzy zaprezentują się w wielkim finale w walce o Kryształową Kulę, a także tych, którzy musieli pożegnać się z rywalizacją na ostatniej prostej.
„Taniec z Gwiazdami” wchodzi w decydującą fazę. Trudne zadanie w półfinale Polsatu
Podczas zmagań ćwierćfinałowych oceny jurorów i głosy telewidzów przyznawano za dwie choreografie, które obejmowały standardowe duety oraz występy w tercetach z udziałem gości specjalnych. Po zsumowaniu rezultatów z dwóch odcinków z dalszą rywalizacją pożegnali się Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna, tracąc szansę na półfinał. W kolejnym etapie wymagania wzrosły jeszcze bardziej. Zgodnie z zapowiedziami stacji Polsat, gwiazdy musiały zmierzyć się z solowymi improwizacjami do utworów muzycznych, których wcześniej nie słyszały.
Kto odpadł z „Tańca z Gwiazdami” 22 listopada? Piotr Gumulec poza finałem
Rywalizacja na parkiecie była niezwykle wyrównana, a zasiadający w jury Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Julia Wieniawa i Tomasz Wygoda tradycyjnie przekazywali uczestnikom zarówno słowa uznania, jak i konstruktywne wskazówki. Ostateczny rezultat wyłoniło połączenie not sędziowskich z głosami oddanymi przez widzów drogą SMS-ową oraz w internecie. Na koniec wieczoru prowadzący przekazali informację, że z programem żegnają się Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.
Tak prezentują się noty przyznane przez jurorów:
• Dominik Rupiński i Estelle François uzyskali łącznie 50 punktów (10 i 40),
• Helena Englert i Roman Osadchiy zdobyli w sumie 48 punktów (8 i 40),
• Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zgromadzili 44 punkty (6 i 38),
• Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz otrzymali 41 punktów (4 i 37),
• Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka zakończyli z wynikiem 35 punktów (2 i 33).
Do tanecznej dogrywki przystąpiły trzy duety:
• Izabela Kuna w parze z Michałem Bartkiewiczem,
• Piotr „Guma” Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej,
• Marta „Mandaryna” Wiśniewska z partnerem Krystianem Rzymkiewiczem.
„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” przed finałem. Lista finalistów i wyeliminowanych
Zakończenie półfinałowych zmagań oznacza, że już w najbliższą niedzielę wyemitowany zostanie finałowy odcinek bieżącej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. W bezpośrednim starciu o Kryształową Kulę udział wezmą cztery pary:
• Marta „Mandaryna” Wiśniewska oraz Krystian Rzymkiewicz,
• Helena Englert w duecie z Romanem Osadchiyem,
• Dominik Rupiński i partnerująca mu Estelle François,
• Izabela Kuna tańcząca z Michałem Bartkiewiczem.
Poniżej znajduje się zestawienie uczestników, którzy zakończyli już swój udział w widowisku:
• na 5. miejscu uplasowali się Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,
• 6. lokatę zajęli Jasper Sołtysiewicz oraz Daria Syta-Grobelna,
• na 7. pozycji rywalizację ukończyli Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,
• 8. miejsce przypadło Krzysztofowi Kwiatkowskiemu i Sarze Janickiej,
• na 9. miejscu znaleźli się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,
• 10. lokata należy do Karoliny „Kaeyry” Baran i Kacpra Rutki,
• 11. pozycję zajęli Matteo Brunetti oraz Izabela Skierska,
• na 12. miejscu zmagania zamknęli Monika Borzym i Michał Kassin.