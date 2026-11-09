Najbardziej Polski Obiad z ESKA2. Za nami finał konkursu. Jakie danie wygrało? Ależ tam się działo!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-09 15:27

Schabowy z ziemniakami, pomidorowa jak u babci, a może pierogi, którym nie sposób się oprzeć? Polacy doskonale wiedzą, że niektóre smaki mają wyjątkową moc. Właśnie tę miłość do rodzimej kuchni postanowiło wykorzystać Radio ESKA2, organizując wyjątkową akcję Najbardziej Polski Obiad. Było smacznie, swojsko i z ogromną dawką nie tylko kulinarnych emocji. Zobaczcie zdjęcia z finału akcji!

Polska kuchnia podbiła serca słuchaczy. ESKA2 szukała obiadu, który smakuje najbardziej po polsku

Wszystko zaczęło się 26 września. Wraz z premierą autorskiej audycji Darii Ładochy "Ładocha na pożarcie" wystartował plebiscyt ESKA2, w którym głos należał do słuchaczy. Zadanie? Wybrać dania, bez których trudno wyobrazić sobie prawdziwie polski obiad! Do rywalizacji stanęły ulubione zupy i drugie dania, a uczestnicy mogli zdecydować, jakie smaki zasługują na szczególne miejsce na naszych stołach.

Nie zabrakło wielkiego finału! Organizatorzy zaplanowali kulinarne spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie, a konkretnie w loży VIP. Zaproszeni słuchacze mieli spróbować zwycięskich potraw przygotowanych przez szefów kuchni. Bo przecież o jedzeniu najlepiej rozmawia się przy wspólnym stole.

Jaki jest najbardziej polski obiad?

Za kulinarną stronę projektu odpowiadała Daria Ładocha - dziennikarka kulinarna, prezenterka i autorka książek, która doskonale wie, jak połączyć tradycję z nowoczesnym podejściem do gotowania, a polskie smaki zdecydowanie nie są jej obce. To przecież ona jest autorką bestselleru z 2017 r. "Nowoczesna kuchnia polska". Akcja przypomniała, że polska kuchnia to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim wspomnienia, rodzinne historie, smaki oraz aromaty, do których chce się wracać.

O miano najbardziej polskich dań obiadowych walczyły m.in. rosół, pomidorowa, żurek, grochówka, grzybowa, szczawiowa, placki ziemniaczane ze śmietaną, gulasz, łazanki z kapustą, gołąbki z sosem pomidorowym czy kotlet schabowy z ziemniakami i mizerią. I właśnie ta ostatnia pozycja - razem z rosołem - zwyciężyła! Można było ją przetestować podczas finału akcji, zresztą działo się tam znacznie więcej.

Niżej znajdziecie zdjęcia!

Plaski ziemniaczane | Ładocha na pożarcie ESKA 2
Daria Ładocha z grupą ludzi na PGE Narodowym. Na miniaturach posiłek i robienie selfie. O finale akcji czytaj w Eska2.
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