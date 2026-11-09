Najbardziej Polski Obiad z ESKA2. Za nami finał konkursu. Jakie danie wygrało? Ależ tam się działo!

Polska kuchnia podbiła serca słuchaczy. ESKA2 szukała obiadu, który smakuje najbardziej po polsku

Wszystko zaczęło się 26 września. Wraz z premierą autorskiej audycji Darii Ładochy "Ładocha na pożarcie" wystartował plebiscyt ESKA2, w którym głos należał do słuchaczy. Zadanie? Wybrać dania, bez których trudno wyobrazić sobie prawdziwie polski obiad! Do rywalizacji stanęły ulubione zupy i drugie dania, a uczestnicy mogli zdecydować, jakie smaki zasługują na szczególne miejsce na naszych stołach.

Nie zabrakło wielkiego finału! Organizatorzy zaplanowali kulinarne spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie, a konkretnie w loży VIP. Zaproszeni słuchacze mieli spróbować zwycięskich potraw przygotowanych przez szefów kuchni. Bo przecież o jedzeniu najlepiej rozmawia się przy wspólnym stole.

Jaki jest najbardziej polski obiad?

Za kulinarną stronę projektu odpowiadała Daria Ładocha - dziennikarka kulinarna, prezenterka i autorka książek, która doskonale wie, jak połączyć tradycję z nowoczesnym podejściem do gotowania, a polskie smaki zdecydowanie nie są jej obce. To przecież ona jest autorką bestselleru z 2017 r. "Nowoczesna kuchnia polska". Akcja przypomniała, że polska kuchnia to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim wspomnienia, rodzinne historie, smaki oraz aromaty, do których chce się wracać.

O miano najbardziej polskich dań obiadowych walczyły m.in. rosół, pomidorowa, żurek, grochówka, grzybowa, szczawiowa, placki ziemniaczane ze śmietaną, gulasz, łazanki z kapustą, gołąbki z sosem pomidorowym czy kotlet schabowy z ziemniakami i mizerią. I właśnie ta ostatnia pozycja - razem z rosołem - zwyciężyła! Można było ją przetestować podczas finału akcji, zresztą działo się tam znacznie więcej.

Niżej znajdziecie zdjęcia!

Plaski ziemniaczane | Ładocha na pożarcie ESKA 2

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