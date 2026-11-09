Edyta Górniak we łzach po tragedii w Krakowie. Zabrała głos po odwołaniu koncertu

Spis treści Edyta Górniak płacze po strzelaninie w Krakowie. Koncert w Toruniu przełożony

Życie prywatne Edyty Górniak jest od pewnego czasu ściśle związane z Małopolską, ponieważ w 2024 roku piosenkarka przeprowadziła się w okolice Krakowa.

To jest mój trzeci powrót do Krakowa. Za każdym razem powody były inne. Pierwszy raz ze względu na prestiżową szkołę, czyli edukację Allana. Drugi raz ze względu na związek, w którym byłam. A teraz ze względu na przyjaźń i moją miłość do pobliskich gór. Najchętniej wróciłabym w same góry, ale dom i okolica, w których mieszkałam, stały się tak popularne, że nie odnalazłabym tam już ciszy - mówiła w "Super Expressie".

Dramatyczne wydarzenia ze stolicy Małopolski mocno dotknęły wokalistkę. W wyniku tej tragedii i wprowadzenia żałoby narodowej zaplanowany na kolejny dzień występ gwiazdy w Toruniu nie doszedł do skutku. Informacje o zamachu oraz śmierci niewinnych osób wywołały u Górniak silne emocje. Piosenkarka udostępniła na swoim instagramowym profilu zakulisowe nagranie z prób do przełożonego ostatecznie widowiska pod nazwą Koncert Wolności, dołączając do materiału niezwykle poruszający komentarz.

Edyta Górniak płacze po strzelaninie w Krakowie. Koncert w Toruniu przełożony

Widowisko w Toruniu miało być wyjątkowym wydarzeniem celebrującym wolność. Tragiczne doniesienia o krakowskiej strzelaninie zastały Edytę Górniak bezpośrednio podczas prób do tego występu. W obliczu dramatu organizatorzy Koncertu Wolności zdecydowali o zmianie terminu imprezy na 12 listopada. Sama wokalistka przyznała jednak, że nawet bez oficjalnej żałoby narodowej oraz decyzji o przełożeniu wydarzenia nie byłaby w stanie wystąpić przed publicznością. Na opublikowanym w sieci wideo zza kulis widać zalaną łzami artystkę.

Zawsze wierzyłam, że muzyka potrafi łagodzić obyczaje i jest po to, żeby przybliżać ludzi do siebie, jednoczyć, uspokajać, dawać nadzieję. Nie czułam żadnej nadziei, nie miałam co ludziom dać, szczerze - powiedziała na udostępnionym nagraniu.

Do opublikowanego materiału wideo gwiazda dołączyła bardzo emocjonalny i chwytający za serce wpis.

W czasach kiedy konflikt goni konflikt, trudno zachować spokój Duszy. I znów, jak przez stulecia, jedynym ukojeniem pozostaje Modlitwa. Łatwo jest być spokojnym w spokojnych czasach. Trudniej zachować równowagę, gdy jesteśmy częścią sztormu. Ale przecież na świecie jest tyle dobra, ile dobra jest w nas, w ludziach. Musimy o tym pamiętać. Jesteśmy Dziełem i Miłością Boga. Wciąż o tym zapominamy, dlatego wypieramy Jego obecność z naszych domów, z naszych myśli i z naszych czynów. Jakże łatwo jest człowieka sprowokować. A chyba jeszcze łatwiej straumatyzować, kiedy nie jest zanurzony w Modlitwie. To my tworzymy Światy. Naszym przekonaniem, naszymi słowami, czynami, naszymi przekleństwami lub Modlitwami. Daleko możemy zajść tylko z Chrystusem w Sercu. Czy to pojmujemy czy nie. Lecz im później to przyjmiemy za prawdę, tym będzie gorzej. Bo potem i tak sami będziemy musieli wszystko posprzątać - napisała.

TZG EDYTA GÓRNIAK 10.18