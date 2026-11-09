Viki Gabor w domu nie mówi po polsku. Piosenkarka inaczej rozmawia z bliskimi

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-09 13:45

Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia, która zyskała sławę dzięki występom w programie "The Voice Kids" oraz zwycięstwu w konkursie Eurowizji Junior w 2019 roku. Jej specyficzny sposób wysławiania się często wywołuje jednak gorące dyskusje. Artystka przypomina, że polskiego nie uczyła się od dziecka!

Na Viki Gabor regularnie spada fala krytyki za to, że podczas wypowiedzi miesza polskie zdania z angielskimi zwrotami. Młoda wokalistka niejednokrotnie wyjaśniała, że językiem polskim posługuje się właściwie tylko w celach zawodowych, na przykład w trakcie wywiadów, za którymi zresztą nie przepada. Jak porozumiewa się na co dzień w domowym zaciszu?

Viki Gabor o dorastaniu w Wielkiej Brytanii i nauce polskiego

Piosenkarka przyszła na świat 19 lat temu w niemieckim Hamburgu. Choć jako małe dziecko mieszkała krótko z bliskimi w Polsce, to większość lat swojego dzieciństwa Viki Gabor spędziła w Wielkiej Brytanii. Z tym miejscem łączy też dalsze plany, ponieważ zamierza zamieszkać tam ze swoim partnerem. Rodzina Gaborów wróciła nad Wisłę, gdy przyszła gwiazda miała około dziesięciu lat, i dopiero w tym wieku dziewczynka zaczęła od podszewki poznawać nasz język.

- Polskiego zaczęłam uczyć się od zera, kiedy tutaj przyjechaliśmy - miałam dziesięć lat wtedy, może jedenaście. Najgorsze było pisanie i czytanie. A dyktanda? To jest masakra. Do tej pory mam jakieś trudności, ale już mi idzie lepiej – relacjonowała artystka w wywiadzie dla radia Tuba FM.

- Nadal czuję się bardziej komfortowo w angielskim; w polskim - jeśli chodzi o dykcję - nie jest łatwo. Dalej sprawia mi to czasem jakieś trudności – wyznała z kolei w rozmowie z serwisem Viva.pl, zaznaczając jednocześnie, że dla swoich słuchaczy próbuje częściej używać języka polskiego.

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W jakim języku Viki Gabor rozmawia z rodziną w domu?

Odbiorcy najczęściej słyszą, jak Viki Gabor wypowiada się po polsku, a na scenie śpiewa również po angielsku. Z jakich języków korzysta jednak w prywatnych rozmowach z najbliższymi? W domu piosenkarka komunikuje się głównie po angielsku oraz romsku, ponieważ to właśnie z tymi językami obcowała od najmłodszych lat.

W przytoczonym wywiadzie dla radia Tuba FM gwiazda wytłumaczyła, że łączenie różnych języków jest dla niej całkowicie normalne, mimo że osoby z zewnątrz mogą tego nie rozumieć. Wokalistka w rozmowach z mamą posługuje się językiem romskim, natomiast podczas pogawędek z siostrą używa angielskiego, do którego dorzuca romskie słówka.

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