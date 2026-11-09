Viki Gabor w domu nie mówi po polsku. Piosenkarka inaczej rozmawia z bliskimi

Na Viki Gabor regularnie spada fala krytyki za to, że podczas wypowiedzi miesza polskie zdania z angielskimi zwrotami. Młoda wokalistka niejednokrotnie wyjaśniała, że językiem polskim posługuje się właściwie tylko w celach zawodowych, na przykład w trakcie wywiadów, za którymi zresztą nie przepada. Jak porozumiewa się na co dzień w domowym zaciszu?

Viki Gabor o dorastaniu w Wielkiej Brytanii i nauce polskiego

Piosenkarka przyszła na świat 19 lat temu w niemieckim Hamburgu. Choć jako małe dziecko mieszkała krótko z bliskimi w Polsce, to większość lat swojego dzieciństwa Viki Gabor spędziła w Wielkiej Brytanii. Z tym miejscem łączy też dalsze plany, ponieważ zamierza zamieszkać tam ze swoim partnerem. Rodzina Gaborów wróciła nad Wisłę, gdy przyszła gwiazda miała około dziesięciu lat, i dopiero w tym wieku dziewczynka zaczęła od podszewki poznawać nasz język.

- Polskiego zaczęłam uczyć się od zera, kiedy tutaj przyjechaliśmy - miałam dziesięć lat wtedy, może jedenaście. Najgorsze było pisanie i czytanie. A dyktanda? To jest masakra. Do tej pory mam jakieś trudności, ale już mi idzie lepiej – relacjonowała artystka w wywiadzie dla radia Tuba FM.

- Nadal czuję się bardziej komfortowo w angielskim; w polskim - jeśli chodzi o dykcję - nie jest łatwo. Dalej sprawia mi to czasem jakieś trudności – wyznała z kolei w rozmowie z serwisem Viva.pl, zaznaczając jednocześnie, że dla swoich słuchaczy próbuje częściej używać języka polskiego.

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W jakim języku Viki Gabor rozmawia z rodziną w domu?

Odbiorcy najczęściej słyszą, jak Viki Gabor wypowiada się po polsku, a na scenie śpiewa również po angielsku. Z jakich języków korzysta jednak w prywatnych rozmowach z najbliższymi? W domu piosenkarka komunikuje się głównie po angielsku oraz romsku, ponieważ to właśnie z tymi językami obcowała od najmłodszych lat.

W przytoczonym wywiadzie dla radia Tuba FM gwiazda wytłumaczyła, że łączenie różnych języków jest dla niej całkowicie normalne, mimo że osoby z zewnątrz mogą tego nie rozumieć. Wokalistka w rozmowach z mamą posługuje się językiem romskim, natomiast podczas pogawędek z siostrą używa angielskiego, do którego dorzuca romskie słówka.

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