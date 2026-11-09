Kasia Klich wydała nowy album po kilkunastu latach. Na płycie zaśpiewała z Nosowską

Absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej pierwsze zawodowe kroki na estradzie stawiała jeszcze w latach 90., ale prawdziwą popularność zdobyła dopiero na początku kolejnej dekady. Po serii głośnych triumfów Kasia Klich usunęła się w cień i na nowy, w pełni autorski krążek kazała czekać słuchaczom prawie dwadzieścia lat, choć w międzyczasie sporadycznie publikowała inne utwory.

Nie przegap: Edyta Górniak załamana tragedią w Krakowie. Dodała emocjonalne wideo. Gwiazda straciła nadzieję

Kasia Klich podbiła listy przebojów hitem "Lepszy model"

Solowy debiut wokalistki przypadł na 2002 rok, kiedy to utwór "Lepszy model" błyskawicznie opanował krajowe stacje radiowe. Równie duże uznanie zdobyła jej pierwsza płyta wydana pod tym samym tytułem, która przyniosła Kasi Klich statuetkę Fryderyka w kategorii "nowa twarz fonografii". W następnych latach piosenkarka regularnie wypuszczała kolejne single, pojawiała się na najważniejszych krajowych festiwalach oraz walczyła w krajowych eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. Wysokie miejsca w zestawieniach zajmowały jej krążki "Kobieta-szpieg", "Zaproszenie", a także wydana w 2008 roku i ciesząca się dużą popularnością "Porcelana". Jak potoczyły się jej dalsze losy?

Piosenkarka wraca z autorską płytą po latach przerwy

Przez ostatnie 18 lat Kasia Klich nie porzuciła całkowicie muzyki. Artystka konsekwentnie publikowała piosenki oraz nagrywała płyty oparte na poezji Wisławy Szymborskiej. W życiu prywatnym i zawodowym niezmiennie wspiera ją mąż Yaro, z którym współpracuje i tworzy związek od przeszło dwudziestu pięciu lat. Teraz wokalistka zdecydowała się na wydanie pierwszego od 2008 roku w pełni autorskiego albumu.

- Większość wciąż kojarzy mnie z jednym przebojem, co bywa męczące. Oczywiście nie wstydzę się tej piosenki - od lat daje mi co jeść - ale fajnie, że przy okazji nowych rzeczy ludzie odkrywają też moją twórczość z ostatnich lat - powiedziała wokalistka w niedawnej rozmowie z serwisem "Interia Muzyka".

20

Nowy album "Cytrynowy stół". Kasia Klich nagrała utwór z Katarzyną Nosowską

Najnowsze wydawnictwo piosenkarki zatytułowano "Cytrynowy stół". Kasia Klich ujawniła, że samodzielnie stworzyła słowa do wszystkich premierowych kompozycji, natomiast do zaśpiewania w piosence "Cykuta" zaprosiła Katarzynę Nosowską. Obie wokalistki przyjaźnią się od wielu lat, dlatego legendarna wokalistka grupy Hey bez wahania przyjęła propozycję wspólnego nagrania.

- Przy tej płycie w całości pisałam teksty sama - piosenki z wierszami Szymborskiej to była szlachetna, poważna materia, do której serdecznie odsyłam, ale tutaj musiałam być absolutnie szczera. Śpiewam o tym, co leży mi na wątrobie. To nie zawsze są dosłowne historie z mojego życia - wyznała powracająca Klich w przytoczonym już wywiadzie.

Zobacz też: Viki Gabor w domu nie mówi po polsku. Piosenkarka inaczej rozmawia z bliskimi

10 największych przebojów lat 2000-2010. Czy pamiętasz ich tytuły? Pytanie 1 z 10 Budka Suflera – Bal wszystkich ... ludzi świętych aniołów Następne pytanie