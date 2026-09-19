Doda, Markowska, Grubson i Bednarek z wojskową orkiestrą. TVP pokaże niezwykły koncert

W koncercie Army Days wystąpili Doda, Patrycja Markowska, Grubson, Kamil Bednarek i Piotr Cugowski.

Gwiazdom towarzyszył Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

TVP1 pokaże koncert w sobotę 19 września – pierwsza część rozpocznie się o godz. 17:30, a druga o godz. 18:40.

Doda i Patrycja Markowska z artystami Wojska Polskiego

Na jednej scenie pojawili się wykonawcy, których na co dzień trudno byłoby znaleźć w takim samym muzycznym zestawieniu. Doda i Patrycja Markowska reprezentowały mocny kobiecy pop i rock. Kamil Bednarek wniósł charakterystyczne reggae, natomiast Grubson połączył rap z żywym instrumentalnym brzmieniem.

Do gwiazd dołączyli artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Nie jest to wyłącznie tradycyjna orkiestra wojskowa. Formację tworzą również chór, balet, tancerze i soliści, dzięki czemu koncert mógł otrzymać znacznie bardziej rozbudowaną oprawę. Przygotowanie tak różnorodnego repertuaru wymagało napisania nowych aranżacji oraz połączenia poszczególnych sekcji z wokalistami i tancerzami. Każdy z artystów zachował własny styl, ale jego utwory zostały dopasowane do brzmienia dużego zespołu.

Na scenie pojawił się także Piotr Cugowski. Publiczność usłyszała między innymi „Biały krzyż” oraz „Dni, których nie znamy”. Wojskowi artyści przygotowali również własną wersję popularnej belgijki, czyli grupowego tańca wykonywanego podczas wielu studniówek, wesel i imprez plenerowych.

Doda zaśpiewała „Rotę” w Kadzielni

Jednym z najgłośniej komentowanych punktów widowiska był występ Dody. Wokalistka wykonała „Rotę” z towarzyszeniem artystów Wojska Polskiego. Monumentalna aranżacja i wypełniona publicznością Kadzielnia nadały pieśni szczególnie uroczysty charakter.

Dla Dody nie był to pierwszy kontakt z podniosłym repertuarem i dużymi telewizyjnymi widowiskami. Artystka wielokrotnie pokazywała, że poza popowymi przebojami dobrze odnajduje się również w kompozycjach wymagających dużych możliwości wokalnych. W Kielcach jej głos został zestawiony z orkiestrą i chórem.

Publiczność zgromadzona w amfiteatrze nagrodziła występ entuzjastyczną reakcją. W relacjach po koncercie część uczestników właśnie wykonanie Dody wskazywała jako jeden z najbardziej zapadających w pamięć momentów wieczoru.

W sobotniej transmisji zobaczymy również, jak w orkiestrowych aranżacjach odnaleźli się Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Grubson. Każdy z nich porusza się w innym gatunku, dlatego koncert nie przypomina klasycznej gali opartej na jednym rodzaju muzyki.

Koncert zakończył Army Days w Kielcach

Widowisko zostało zarejestrowane 13 września w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Było finałem trzydniowego wydarzenia Army Days oraz jednym z elementów obchodów 30. rocznicy ustanowienia Święta Wojsk Lądowych. Army Days połączono z Festiwalem Artystycznym Wojska Polskiego. Wcześniej mieszkańcy mogli zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy, uczestniczyć w pokazach i spotkaniach oraz poznać różne obszary działania armii. Finałowy koncert miał przedstawić mniej oczywiste, artystyczne oblicze wojska.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego jest instytucją skupiającą muzyków, wokalistów i tancerzy występujących podczas najważniejszych uroczystości państwowych i wojskowych. Jego repertuar obejmuje pieśni historyczne i patriotyczne, ale także muzykę popularną, filmową oraz interpretacje współczesnych utworów.

Spotkanie z Dodą, Patrycją Markowską, Grubsonem i Kamilem Bednarkiem pozwoliło pokazać to szersze oblicze zespołu. Znane głosy zostały osadzone w aranżacjach wykorzystujących orkiestrę, chór i elementy ruchu scenicznego.

Kiedy koncert Army Days 2026 będzie w TVP?

Telewizyjna premiera koncertu została zaplanowana na sobotę 19 września 2026 roku w TVP1. Widowisko podzielono na dwie części. Pierwsza część „Army Days Kielce 2026 – Koncert Galowy” rozpocznie się o godz. 17:30 i potrwa około 56 minut. Drugą TVP1 pokaże o godz. 18:40. Zakończenie transmisji zaplanowano przed programem informacyjnym o godz. 19:30. Koncert nie będzie więc późnowieczorną propozycją, lecz jednym z głównych punktów sobotniego popołudnia w TVP1. Warto pamiętać o nietypowej porze, szczególnie że pomiędzy dwiema częściami przewidziano krótką przerwę.