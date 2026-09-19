Rojek i Mrozu wydali płyty tego samego dnia. To nie przypadek, że zrobili to w piątek

Od lipca 2015 roku piątek jest uznawany za światowy dzień premier muzycznych.

Wcześniej albumy i single ukazywały się w różne dni, zależnie od kraju.

Piątkowa premiera współgra z playlistami serwisów streamingowych, tygodniem notowań oraz większą aktywnością słuchaczy przed weekendem.

Rojek i Mrozu wybrali ten sam dzień premiery

18 września 2026 roku do serwisów streamingowych trafiły dwie duże polskie premiery. Artur Rojek wydał pierwszy od sześciu lat solowy album „Chciałbym urodzić się żeby latałem”. Tego samego dnia Mrozu zaprezentował siódmą płytę zatytułowaną „Wszystko, czego chciałem”. Takich zbiegów dat w muzycznym kalendarzu jest znacznie więcej. W piątki na platformach pojawiają się dziesiątki nowych albumów, singli i minialbumów. O północy aktualizują się katalogi, a kilka godzin później nowe utwory trafiają na playlisty oraz do zestawień premier. Nie wynika to z niepisanej umowy zawartej między artystami. Piątek został oficjalnie wybrany przez międzynarodową branżę muzyczną jako wspólny dzień publikowania nowości.

Kiedyś nowe płyty ukazywały się w różne dni

Jeszcze kilkanaście lat temu nie istniała jedna światowa data premier. W Wielkiej Brytanii i Francji nowe płyty tradycyjnie trafiały do sprzedaży w poniedziałki. W Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie dominował wtorek, natomiast w Australii i Niemczech premiery odbywały się w piątki.

System działał w czasach, gdy rynek był bardziej lokalny, a podstawowym sposobem zdobywania muzyki pozostawała wizyta w sklepie. Internet szybko ujawnił jednak jego największą słabość. Album dostępny legalnie w jednym kraju przez kilka dni pozostawał niedostępny w innym, mimo że informacje, recenzje i nielegalne kopie natychmiast przekraczały granice.

Fani nie rozumieli, dlaczego muszą czekać na płytę, której słuchacze z innej części świata mogli już posłuchać. Rozbieżne terminy utrudniały również prowadzenie globalnych kampanii promocyjnych i zwiększały ryzyko, że materiał wycieknie do sieci przed oficjalną premierą na wszystkich rynkach.

Piątek stał się światowym dniem nowych płyt

Zmiana nastąpiła 10 lipca 2015 roku. Z inicjatywy IFPI, organizacji reprezentującej światowy przemysł fonograficzny, w ponad 45 krajach wprowadzono Global Release Day. Nowe albumy i single miały od tej pory ukazywać się w piątki o godz. 00:01 czasu lokalnego.

W przygotowaniu nowych zasad uczestniczyli przedstawiciele dużych i niezależnych wytwórni, artyści, związki muzyków, operatorzy list przebojów oraz sprzedawcy muzyki. Wspólny termin objął zarówno wydania cyfrowe, jak i płyty CD oraz winyle.

Dlaczego wybrano akurat piątek? Badania przeprowadzone w kilku krajach wskazywały, że słuchacze najbardziej chcieliby otrzymywać nowe nagrania na początku weekendu. To czas większej aktywności w sklepach, internecie i mediach społecznościowych. Pojawia się również więcej okazji do słuchania muzyki – podczas podróży, spotkań, imprez czy odpoczynku po pracy.

Wspólna data miała także przywrócić premierom charakter wydarzenia. Zamiast wielu lokalnych terminów branża mogła skoncentrować promocję na jednym dniu i budować wokół niego globalne zainteresowanie.

Spotify zaczyna muzyczny tydzień właśnie w piątek

Znaczenie piątku dodatkowo wzmocniły serwisy streamingowe. To właśnie wtedy Spotify aktualizuje między innymi playlisty Release Radar i New Music Friday. Pierwsza z nich dostarcza użytkownikom nowości wykonawców, których już słuchają, oraz utwory dobrane do ich gustu.

Według danych platformy Release Radar dociera co tydzień do blisko dziewięciu milionów słuchaczy. Pojawienie się na takiej liście może zapewnić piosence dostęp do odbiorców, którzy bez pomocy algorytmu mogliby nigdy na nią nie trafić.

Istnieją też playlisty układane bezpośrednio przez redaktorów serwisów. Wytwórnie i niezależni artyści dostarczają im nagrania przed premierą, aby zwiększyć szansę na uwzględnienie utworu w piątkowej aktualizacji. Dlatego data publikacji jest planowana na długo przed tym, zanim fani zobaczą pierwszą zapowiedź.

Piątkowa premiera porządkuje również kampanię w mediach społecznościowych. Tego samego dnia mogą pojawić się teledysk, rozmowy z artystą, reklamy, odsłuch albumu, konkursy oraz pierwsze recenzje. Cała uwaga zostaje skupiona w jednym momencie.

Piątek daje pełny tydzień na zebranie wyników

Ważnym powodem są także listy przebojów. Sprzedaż płyt, pobrania i odtworzenia w streamingu są liczone w określonych tygodniowych przedziałach. Publikacja materiału na początku takiego okresu pozwala zbierać wyniki przez pełne siedem dni.

Gdyby artysta wydał album w połowie tygodnia rozliczeniowego, jego pierwszy wynik obejmowałby tylko kilka dni. Mogłoby to obniżyć pozycję debiutu, nawet jeśli zainteresowanie płytą byłoby duże.

Dla największych nazwisk wysoka pozycja na liście jest ważnym elementem promocji. Informacja o najlepszym debiucie albo pierwszym miejscu może ponownie skierować uwagę słuchaczy na album. Wytwórnie starają się więc nie tracić żadnego dnia pierwszego tygodnia sprzedaży i streamingu.

Czy artysta musi wydawać muzykę w piątek?

Piątkowa premiera nie jest prawnym obowiązkiem. Artysta może opublikować singiel lub płytę w dowolnym dniu. Czasami twórcy wybierają termin związany z rocznicą, urodzinami albo wydarzeniem ważnym dla historii albumu.

Największe gwiazdy decydują się również na niezapowiedziane premiery. Nagłe udostępnienie płyty może wywołać ogromne poruszenie i pozwala uniknąć wielotygodniowej kampanii, podczas której informacje o materiale mogłyby przedostać się do sieci.

Dla większości wykonawców piątek pozostaje jednak najbezpieczniejszym wyborem. Zapewnia zgodność z globalnym rytmem branży, daje szansę na obecność na playlistach i pozwala wykorzystać pełny tydzień notowań. Właśnie dlatego Rojek, Mrozu oraz dziesiątki innych artystów spotykają się tego samego dnia na ekranach naszych telefonów.

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