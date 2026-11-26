MODELKI zamieniły wakacyjny klimat na chłodną Warszawę

„Nad Wisłą robi się zimno” wyraźnie różni się nastrojem od poprzednich, bardziej beztroskich utworów zespołu. Choć dziewczyny nie rezygnują z charakterystycznej lekkości i łatwego do zapamiętania refrenu, tym razem wykorzystują je do opowiedzenia bardziej emocjonalnej historii.

Tłem piosenki jest Warszawa po sezonie letnim. Pojawiają się nocne przejazdy, koncerty, hotele i życie w ciągłym ruchu. Zamiast wakacyjnego romansu jest jednak rozłąka oraz tęsknota za osobą, która znajduje się daleko.

Bohaterka utworu może pozwolić sobie na drogie ubrania, dodatki i kolejne podróże. Szybko okazuje się jednak, że nawet luksus nie potrafi zastąpić zwykłej obecności ukochanego człowieka.

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Miłość na odległość nie pasuje do szybkiego życia

Ula, Aga i Zuza śpiewają o relacji wystawionej na próbę przez odległość. Jedna osoba prowadzi intensywne życie pełne koncertów i wyjazdów, druga pozostaje daleko. Rozwiązaniem nie jest kolejna wiadomość ani telefon, ale spontaniczna decyzja, by porzucić plany i wsiąść w pierwszy samolot.

Tytułowe zimno można rozumieć na dwa sposoby. Jest zapowiedzią nadchodzącej pory roku, lecz jednocześnie symbolizuje emocjonalny chłód, który pojawia się wtedy, gdy bliskość zostaje zastąpiona ekranem telefonu.

To nadal utwór przygotowany z myślą o streamingowych playlistach i mediach społecznościowych. Pod chwytliwą formą kryje się jednak historia znana wielu młodym ludziom, którzy próbują pogodzić uczucia z pracą, podróżami i życiem w różnych miastach.

Kto stworzył „Nad Wisłą robi się zimno”?

Za piosenkę odpowiadają MODELKI, Antony Esca oraz Vłodarski. Ten ostatni zajął się również produkcją muzyczną, miksem i masteringiem nagrania. Singiel ukazał się pod szyldem Island Records Polska.

„Nad Wisłą robi się zimno” ma nieco ponad dwie minuty. Krótka forma, szybko pojawiający się refren i wyrazisty motyw przewodni sprawiają, że piosenka wpisuje się we współczesny sposób słuchania muzyki. Jednocześnie nie brzmi jak proste powtórzenie wcześniejszych przebojów grupy.

MODELKI nie zrywają ze stylem, dzięki któremu zdobyły popularność. Pokazują jednak, że w ich muzyce oprócz zabawy może znaleźć się miejsce także na tęsknotę, samotność i mniej beztroskie emocje.