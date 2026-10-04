Mela Koteluk: Niemal 40 lat i miłość, która wspiera jej karierę! Poznaj wszystkie detale

Mela Koteluk - wiek, mąż, wzrost, piosenki: takie frazy są najczęściej wyszukiwane przez internautów w sieci. Jeśli zastanawiacie się, kim jest Mela Koteluk, to w jednym miejscu znajdziecie najpotrzebniejsze informacje na jej temat. Autorka tekstów i piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu i rocka. Mela Koteluk to tak naprawdę Malwina ukończyła studia kulturoznawcze, ale jako drogę swojej kariery wybrała scenę i muzykę. Początkowo śpiewała w chórkach w zespole Scorpions oraz u Gaby Kulki, jednak w maju 2012 roku postanowiła wydać solowy, debiutancki album zatytułowany "Spadochron". Rok później wraz z Czesławem Mozilem nagrała "Pieśń o szczęściu", która promowała film "Baczyński". Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

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Mela Koteluk - wiek, wzrost

Ile lat ma Mela Koteluk? Artystka urodziła się 3 lipca 1985 w Sulechowie, więc jak można obliczyć niebawem skończy 40 lat. Internauci poszukują również w sieci informacji na temat tego, ile wzrostu ma Mela Koteluk. Niestety na próżno szukać odpowiedzi na to pytanie.

Mela Koteluk - nagrody

Mela Koteluk ma na swoim koncie wiele nominacji i wyróżnień. W 2013 została laureatką "Fryderyka" w kategoriach "Debiut roku" i "Artysta roku", natomiast w 2015 zdobyła "Fryderyka" w kategorii "Teledysk roku". To nie koniec bowiem w 2019, 2020 i 2021 roku zdobyła również "Fryderyki" w kategoriach kolejno: "Album Roku Pop Alternatywny", "Nowe wykonanie" oraz "Album Roku Muzyka Poetycka".

Mela Koteluk - mąż

Jedną z fraz wyszukiwanej w sieci jest to, czy Mela Koteluk ma męża i dzieci. Życie prywatne gwiazd zazwyczaj owiane jest tajemnicą. W przypadku artystki wiemy, że Mela Koteluk i Bartosz Nalazek są parą, a dodatkowo wspólnie spełniają się w branży muzycznej. Mężczyzna wspiera ukochaną i co ciekawe jest operatorem filmowym i reżyserem jej kilku teledysków.

Mela Koteluk - utwory

Oto kilka wybranych piosenek Meli Koteluk:

Odprowadź

Żurawie origami

Katarakta

Ogniwo

Działać bez działania

Melodia ulotna

Spadochron.

Mela Koteluk - Instagram

Mela Koteluk jest aktywna na Instagramie. Znajdziecie ją bez problemu pod nazwą @mela_koteluk_official.

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