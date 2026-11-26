Grażyna Łobaszewska i Adam Nowak znaleźli wspólny język

Na pierwszy rzut oka ich muzyczne światy mogą wydawać się odległe. Grażyna Łobaszewska kojarzona jest z jazzową swobodą, soulowym głosem i rozbudowanymi interpretacjami. Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy, stawia przede wszystkim na oszczędność, poetyckie teksty oraz melodie, które pozostawiają słuchaczowi przestrzeń do własnych przemyśleń.

W praktyce okazało się jednak, że oboje śpiewają o podobnych sprawach – przemijaniu, bliskości, samotności, nadziei i próbach odnalezienia sensu w codziennym życiu. Z tego spotkania narodził się projekt „Piosenki o ludziach z duszą”.

Artyści nie ograniczyli się do wykonywania obok siebie swoich największych przebojów. Wybrane kompozycje otrzymały nowe aranżacje, a część z nich Łobaszewska i Nowak śpiewają wspólnie.

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„Czas nas uczy pogody” i „Trudno nie wierzyć w nic” w jednym programie

W repertuarze znalazły się piosenki doskonale znane publiczności, ale również utwory, które przez lata pozostawały nieco w cieniu największych hitów. Grażyna Łobaszewska przypomina między innymi „Czas nas uczy pogody”, „Brzydkich”, „Gdybyś” oraz „Za szybą”.

Adam Nowak sięga natomiast po kompozycje zespołu Raz Dwa Trzy, w tym „Trudno nie wierzyć w nic”, „Pod niebem pełnym cudów” i „W wielkim mieście”. Zebrane razem utwory układają się w opowieść o zwyczajnych ludziach oraz emocjach, których nie da się zamknąć w jednym muzycznym gatunku.

To właśnie teksty są najważniejszym punktem wspólnym projektu. Piosenki nie służą jedynie pokazaniu możliwości wokalnych artystów. Każda z nich opowiada osobną historię, a nowe wykonania pozwalają wyłapać słowa, które w znanych wcześniej wersjach mogły pozostać niezauważone.

Zespół Ajagore nadał przebojom nowe brzmienie

Łobaszewskiej i Nowakowi towarzyszy formacja Ajagore. Zespół wywodzący się z Kociewia łączy elementy jazzu, folku i rocka, nie zamykając się w jednej stylistyce. Taka muzyczna swoboda dobrze pasuje do projektu, w którym spotykają się dwa różne repertuary.

Nowe aranżacje nie odcinają piosenek od ich pierwotnych wersji. Pozostawiają rozpoznawalne melodie, ale zmieniają ich dynamikę i rozkładają akcenty w innych miejscach. Niektóre kompozycje stały się bardziej intymne i akustyczne, inne zyskały wyraźniejszy rytm.

W składzie Ajagore występują Maciej Kortas, Paweł Urowski, Łukasz Łapiński i Łukasz Sasko. Muzycy nie tworzą jedynie tła dla wokalistów – są pełnoprawnymi uczestnikami muzycznej rozmowy prowadzonej na scenie.

„Piosenki o ludziach z duszą” – gdzie odbędzie się koncert?

W czwartek 26 listopada Grażyna Łobaszewska, Adam Nowak i zespół Ajagore wystąpią w Kinie Fregata w Lęborku. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19.00. Kilka dni później, 30 listopada, artyści zaprezentują program w poznańskim Kinie Teatrze Apollo.

Nie jest to jednak projekt pomyślany wyłącznie jako spotkanie dwóch popularnych nazwisk. Jego siłą pozostaje repertuar – piosenki, które nie starzeją się razem z aranżacjami i nadal potrafią opisywać emocje kolejnych pokoleń.

„Czas nas uczy pogody” i „Trudno nie wierzyć w nic” powstały w innych czasach i reprezentują odmienne muzyczne style. Umieszczone w jednym programie pokazują jednak, że Grażyna Łobaszewska i Adam Nowak od lat opowiadają publiczności podobne historie – każde na swój własny, natychmiast rozpoznawalny sposób.