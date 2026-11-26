Męskie Granie 2026 trafiło na płytę

Kolejna edycja Męskiego Grania ponownie połączyła artystów reprezentujących różne pokolenia i muzyczne światy. Tegoroczna trasa objęła 14 koncertów zorganizowanych w siedmiu miastach. Jej zwieńczeniem będzie album, którego premierę zaplanowano na 27 listopada 2026 roku.

Wydawnictwo ukaże się na dwóch płytach CD oraz w wersji winylowej. Znajdą się na nim wybrane wykonania zarejestrowane podczas letniej trasy – zarówno utwory przygotowane przez Męskie Granie Orkiestrę, jak i koncertowe momenty z udziałem innych zaproszonych wykonawców.

Skład głównej orkiestry stworzyli w tym roku Igor Herbut, Vito Bambino oraz Zalia. Już samo zestawienie tych trzech głosów zapowiadało repertuar oparty na kontrastach. Herbut wniósł do projektu charakterystyczną emocjonalność, Vito Bambino swobodę i nieoczywistą interpretację, a Zalia delikatność połączoną z nowoczesnym popowym brzmieniem.

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Polskie przeboje dostały nowe życie

Jednym z najgłośniejszych momentów tegorocznej trasy była nowa wersja piosenki „Kiedy powiem sobie dość” z repertuaru O.N.A. Utwór wykonali Zalia i Igor Herbut. Nie próbowali naśladować oryginału ani charakterystycznego sposobu śpiewania Agnieszki Chylińskiej. Zamiast tego przedstawili piosenkę jako emocjonalny dialog dwojga wokalistów.

Orkiestra sięgnęła również po inne utwory dobrze zapisane w pamięci polskich słuchaczy. W repertuarze pojawiły się między innymi „Kocham Cię, kochanie moje” Maanamu, „Mój przyjacielu” Krzysztofa Krawczyka i Gorana Bregovicia, „Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar oraz „Słodkiego, miłego życia” zespołu Kombi.

Dzięki nowym aranżacjom piosenki nie brzmiały jak zwykłe koncertowe covery. Zostały dopasowane do możliwości i osobowości wykonawców, a jednocześnie zachowały melodie, które publiczność rozpoznawała już po kilku pierwszych dźwiękach.

Na jednej scenie spotkały się różne pokolenia

Męskie Granie od początku opiera się na spotkaniach artystów, których na co dzień trudno byłoby zobaczyć w jednym składzie. Podczas tegorocznej trasy wystąpili między innymi Nosowska, Mrozu, Igo, Krzysztof Zalewski, Ralph Kaminski, Artur Rojek, Natalia Przybysz, Miuosh, Kacperczyk, Zakopower oraz grupa Coma.

Nie wszystkie koncertowe wykonania mogą znaleźć się na jednym wydawnictwie, dlatego album jest wyborem najważniejszych momentów trasy. Dla uczestników koncertów będzie muzyczną pamiątką z lata, a dla pozostałych słuchaczy okazją do poznania nowych wersji popularnych utworów.

Album Męskie Granie 2026 – kiedy premiera?

Premiera albumu „Męskie Granie 2026” została zaplanowana na piątek 27 listopada. Wydawnictwo będzie dostępne w serwisach streamingowych, na dwóch płytach CD oraz na kolorowych winylach.

Data nie jest przypadkowa. Koniec listopada to początek okresu przedświątecznego, a koncertowe albumy Męskiego Grania od lat należą do muzycznych podsumowań mijającego roku. Tym razem słuchacze otrzymają nie tylko wspomnienie letniej trasy, lecz także zestaw polskich przebojów pokazanych z zupełnie innej strony.