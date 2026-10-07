Magda Boczarska uczy się sztuki przetrwania. Spędziła 8 godzin na szkoleniu obronnym

Magda Boczarska spędziła 8 godzin na szkoleniu obronnym

Magda Boczarska postanowiła poszerzyć swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, biorąc udział w specjalistycznym szkoleniu obronnym. W zajęciach towarzyszyła jej dziennikarka Magdalena Sobkowiak, która zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z ich wspólnego wyzwania. Kobiety opowiedziały o swoich doświadczeniach z ośmiogodzinnych warsztatów.

Bezpłatny program edukacyjny z obronności ma na celu wyposażyć obywateli w narzędzia niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczestnicy zdobywają kluczowe kompetencje w obszarach pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwa oraz uczą się procedur związanych z szybką i skuteczną ewakuacją.

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Cyberhigiena i pakowanie plecaka u Magdy Boczarskiej na zajęciach #wGotowości

Podczas zajęć mocny nacisk kładzie się na tzw. cyberhigienę, co obejmuje bezpieczne poruszanie się po sieci oraz skuteczne weryfikowanie informacji. Z relacji Magdaleny Boczarskiej wynika, że właśnie ten moduł poświęcony zagrożeniom cyfrowym okazał się dla niej niezwykle wciągający i wartościowy.

Ja uważam, że to jest fantastycznie 8 spędzonych godzin. Najpierw ta cała część praktyczna, która mówi o bardzo ważnych rzeczach, bo dla mnie na przykład też cyberhigiena, czyli tak zwane bezpieczeństwo i weryfikowanie informacji, szczególnie w momencie zagrożenia. To też budziło wiele moich pytań. Plus to jak spakować plecak i cała część techniczna, która jest absolutnie fantastyczna.

Program warsztatów uczy także, w jaki sposób zorganizować sprawną ucieczkę z miejsca zamieszkania. Kursanci otrzymują ponadto zbiór uniwersalnych wytycznych, które sprawdzają się podczas różnego rodzaju stanów wyższej konieczności.

Każdy powyżej 13. roku życia może dołączyć do szkolenia

Warto zauważyć, że ta inicjatywa nie jest skierowana wyłącznie do osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Darmowe zajęcia w całej Polsce są dostępne dla wszystkich chętnych obywateli, z zastrzeżeniem, że muszą oni mieć co najmniej 13 lat.

Miejsc jest bardzo dużo, bo 20 brygad w całym kraju organizuje te szkolenia. Wystarczy mieć 13 lat i to wszystko.

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych umiejętności mogą zarejestrować się przy użyciu mObywatela lub aplikacji #wGotowości. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami projekt szkoleniowy potrwa do końca listopada tego roku.

Magda Boczarska i Magdalena Sobkowiak apelują o udział w programie

Aktorka zaznaczyła, że niekwestionowaną zaletą inicjatywy jest szansa na dyskusję ze specjalistami. Uczestnicy mają przestrzeń na zadawanie pytań odnośnie odpowiedniego zachowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.

Jest to też odpowiednie miejsce, żeby zadać wszystkie nurtujące nas pytania i dostanie się odpowiedzi.

Magdalena Sobkowiak w podsumowaniu wezwała zarówno pojedyncze osoby, jak i całe placówki oświatowe do zapisywania się na kurs.

Zróbcie to dla siebie i dla swoich bliskich.

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