Maciej Orłoś padł ofiarą hakerów. Dziennikarz prosi o pomoc

Informacja o utracie dostępu do profilu w mediach społecznościowych przez Macieja Orłosia zelektryzowała internautów. Ta sytuacja doskonale obrazuje skalę powszechnych zagrożeń w sieci. Doświadczony dziennikarz oraz wieloletni gospodarz programu informacyjnego "Teleexpress" padł ofiarą zuchwałego cyberataku. Prezenter początkowo próbował samodzielnie odzyskać dostęp drogą elektroniczną, jednak po serii niepowodzeń postanowił poprosić o pomoc swoich fanów i powiadomić o wszystkim organy ścigania.

Maciej Orłoś walczy o konto na portalu X. Prowadzący "Teleexpress" wydał oświadczenie

Prezenter telewizyjny przyznał, że od wielu miesięcy bezskutecznie próbuje odzyskać kontrolę nad swoim autoryzowanym profilem w serwisie X, znanym wcześniej jako Twitter. Maciej Orłoś regularnie publikował tam osobiste przemyślenia, dzięki czemu zgromadził kilkudziesięciotysięczną widownię. Obecnie skradzione konto służy cyberprzestępcom do masowego publikowania wulgarnych treści o podłożu seksistowskim.

W odpowiedzi na zaistniały kryzys gospodarz "Teleexpressu" ostatecznie zabrał głos, relacjonując swoją nierówną batalię z administracją serwisu społecznościowego. Maciej Orłoś wystosował publiczną prośbę do użytkowników platformy, a także podjął stanowczą decyzję o skierowaniu sprawy bezpośrednio na policję.

"Kilka miesięcy temu ktoś przejął moje autoryzowane konto @MaciekOrlos na platformie X, gdzie mam ponad 40 tysięcy obserwatorów. Od tego czasu publikowane są tam dziwne treści, często wulgarne. Kilkukrotnie zgłaszałem sprawę platformie X i za każdym razem otrzymałem standardowe odpowiedzi wygenerowane przez AI - wynikało z nich, że X nie widzi podstaw do działania na rzecz przywrócenia mi konta. Sprawa została także zgłoszona do CERT. Dostałem odpowiedź, że instytucja ta podjęła działania, ale okazały się nieskuteczne, bo decyzje należą do platformy. Przede mną zgłoszenie na policję" - napisał.

"Jeśli ktoś z Was używa X - prośba o zgłaszanie przejęcia mojego konta" - zaapelował na koniec.

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Metody cyberprzestępców. Jak zabezpieczyć swoje dane i tożsamość w internecie

Przejmowanie cyfrowej tożsamości to niezwykle skomplikowany proceder, podczas którego hakerzy stosują szereg zaawansowanych technik manipulacyjnych. Przestępcy najczęściej bazują na zjawisku phishingu, czyli masowym rozsyłaniu fałszywych wiadomości e-mail oraz SMS. Oszuści bardzo umiejętnie podszywają się pod wiarygodne podmioty, w tym urzędy państwowe, instytucje bankowe, firmy telekomunikacyjne czy znane portale społecznościowe.

Użytkownicy internetu regularnie popełniają również inny poważny błąd, stosując identyczne i bardzo słabe hasła na wielu różnych portalach. Wyciek wrażliwych danych z zaledwie jednej, słabo chronionej witryny sprawia, że hakerzy natychmiast próbują logować się do innych serwisów. Brak bieżących aktualizacji oprogramowania oraz korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi to kolejne słabe punkty, które bezlitośnie wykorzystują oszuści.

Skuteczna ochrona opiera się na tworzeniu skomplikowanych i unikalnych haseł dla każdego loginu. Zabezpieczenia powinny zawierać minimum od 12 do 16 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Niezwykle ważnym krokiem jest także powszechne uruchamianie dwuetapowego uwierzytelniania wszędzie tam, gdzie platformy dają taką możliwość. Internauci muszą podchodzić z gigantyczną rezerwą do wszelkich podejrzanych komunikatów w mediach społecznościowych, maili oraz wiadomości tekstowych. Regularne skanowanie systemu przy pomocy renomowanych programów antywirusowych oraz zapór sieciowych stanowi niezbędny element bezpiecznego poruszania się po sieci. Historia utraty konta przez Macieja Orłosia udowadnia, że czujność oraz technologiczna wiedza stanowią najskuteczniejszą tarczę przed cyberatakami.

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