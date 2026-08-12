72-letnia Grażyna Szapołowska pokazuje obłędnie zgrabne nogi. Tak odpowiada na zachwyty

Grażyna Szapołowska odlicza dni do 73. urodzin

Grażyny Szapołowskiej nie trzeba przestawiać, to prawdziwa legenda naszej kinematografii. Wkrótce artystka będzie obchodzić 73. urodziny, a wiek w ogóle jej nie ogranicza. Choć spokojnie mogłaby odpoczywać na emeryturze, wciąż jest aktywna zawodowo i nie planuje rezygnować z ekranu czy sceny. Zachwyca charyzmą, świetnym wyglądem i talentem. W zeszłym roku widzieliśmy ją nawet na parkiecie programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Artystka od zawsze była na językach, a jej życie wywoływało skrajne emocje. Widzowie pamiętają ją jako bezkompromisową, pewną siebie gwiazdę oraz utalentowaną aktorkę, odważnie wybierającą wymagające role. Szapołowska zasłynęła jako prawdziwa seksbomba polskiego filmu. Upływający czas tylko dodaje jej klasy, a ona wciąż imponuje nieskazitelną sylwetką.

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Grażyna Szapołowska odsłoniła zabójczo zgrabne nogi!

Gwiazda chętnie dzieli się życiem w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Ostatnio opublikowała tam wideo prezentujące pracę podczas sesji zdjęciowej. Na nagraniu Szapołowska pozuje jedynie w szpilkach, czarnej marynarce oraz futrze, dzięki czemu główną uwagę przykuwają jej wyjątkowo zgrabne nogi. Komentarze posypały się błyskawicznie, a aktorka odpowiedziała na jeden z nich, wyjawiając swoje podejście do medycyny estetycznej.

Piękna! Bez przeróbek i poprawek. Jest pani przykładem dla swoich koleżanek z branży, jak można przyjmować to co daje nam życie, oczywiście dbając o siebie, a nie poprawiać. Wielki szacun, pozdrawiam

Dziękuję… nie za bardzo rozumiem kobiet które niepotrzebnie zmieniają swoją urodę i jaki jest sens pogoni za młodością ? Przecież to ona goni nas

Aktorka konsekwentnie stroni od inwazyjnych poprawek urody. Receptą na jej świetną formę jest regularny ruch. Szapołowska przyznawała w wywiadach, że do jej codziennego planu należy poranny jogging oraz popołudniowe treningi bokserskie. Pilnuje też swojej diety i co jakiś czas decyduje się na trzydniową głodówkę, co pomaga jej zachować pełnię energii i witalności.

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