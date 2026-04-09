Łódź Summer Festival 2026 - kto wystąpi na imprezie? [LISTA]

Łódź Summer Festival w 2025 roku przyciągnął tysiące fanów muzyki z różnych zakątków Polski. Zjawiskowa impreza odbyła się na Błoniach Łódzkich, a do jej największych polskich gwiazd należeli Bambi, Doda czy Mrozu. Największe zainteresowanie wzbudził natomiast Louis Tomlinson z byłego zespołu One Direction. Kto wystąpi w Łodzi w 2026 roku?
Łódź Summer Festival 2026 - kiedy?
Wiemy już oficjalnie, że festiwal powróci na Błonia Łódzkie w przyszłoroczne wakacje. Organizatorzy zapowiadają kolejne niezapomniane wrażenia oraz udział największych gwiazd polskiej muzyki, jednak nie zdradzili jeszcze wielu szczegółów. Podali za to daty imprezy. Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach 24-26 lipca 2026 roku.
"Po edycji z zeszłego roku, która przyciągnęła tłumy, Łódź ponownie stanie się imprezową stolicą Polski" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi na instagramowym profilu festiwalu.
Łódź Summer Festival 2026 - line-up. Kto wystąpi? [LISTA]
Ogłoszenie pierwszych artystów, którzy zagrają dla tysięcy fanów w centrum Polski, rozpoczęło się już w grudniu 2026 roku. Fani nie mogą się doczekać, by przekonać się, czy to właśnie ich idole pojawią się na scenie w Łodzi. Gospodarze podali pierwsze gwiazdy koncertów.
24 lipca (piątek)
- Bastille
- Dawid Kwiatkowski
- DRE$$CODE
- Happysad
- Kuqe 2115
- Rudimental
- White 2115
- Zalia
- Żabson
25 lipca (sobota)
- Bedoes
- Hubert
- Justyna Steczkowska
- Nocny Kochanek
- PRO8L3M
- Timbaland
26 lipca (niedziela)
- Chivas
- JET
- Kacperczyk
- Tede
Kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć na tej imprezie? Koniecznie dajcie znać!