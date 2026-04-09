Łódź Summer Festival 2026 - kto wystąpi na imprezie? [LISTA]

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-09 17:11

"Największy darmowy festiwal muzyczny w sercu Polski" - zapowiadają organizatorzy. Na ubiegłorocznej edycji Łódź Summer Festival pojawiły się prawdziwe tłumy. Poznaliśmy już pierwsze nazwiska gwiazd, które uświetnią imprezę w 2026 roku. Gospodarze ogłosili też oficjalne daty festiwalu i zapowiadają kolejne gorące informacje!

i

Łódź Summer Festival w 2025 roku przyciągnął tysiące fanów muzyki z różnych zakątków Polski. Zjawiskowa impreza odbyła się na Błoniach Łódzkich, a do jej największych polskich gwiazd należeli Bambi, Doda czy Mrozu. Największe zainteresowanie wzbudził natomiast Louis Tomlinson z byłego zespołu One Direction. Kto wystąpi w Łodzi w 2026 roku?

Łódź Summer Festival 2026 - kiedy?

Wiemy już oficjalnie, że festiwal powróci na Błonia Łódzkie w przyszłoroczne wakacje. Organizatorzy zapowiadają kolejne niezapomniane wrażenia oraz udział największych gwiazd polskiej muzyki, jednak nie zdradzili jeszcze wielu szczegółów. Podali za to daty imprezy. Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach 24-26 lipca 2026 roku.

"Po edycji z zeszłego roku, która przyciągnęła tłumy, Łódź ponownie stanie się imprezową stolicą Polski" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi na instagramowym profilu festiwalu.

Łódź Summer Festival 2026 - line-up. Kto wystąpi? [LISTA]

Ogłoszenie pierwszych artystów, którzy zagrają dla tysięcy fanów w centrum Polski, rozpoczęło się już w grudniu 2026 roku. Fani nie mogą się doczekać, by przekonać się, czy to właśnie ich idole pojawią się na scenie w Łodzi. Gospodarze podali pierwsze gwiazdy koncertów.

24 lipca (piątek)

  • Bastille
  • Dawid Kwiatkowski
  • DRE$$CODE
  • Happysad
  • Kuqe 2115
  • Rudimental
  • White 2115
  • Zalia
  • Żabson

25 lipca (sobota)

  • Bedoes
  • Hubert
  • Justyna Steczkowska
  • Nocny Kochanek
  • PRO8L3M
  • Timbaland

26 lipca (niedziela)

  • Chivas
  • JET
  • Kacperczyk
  • Tede

Kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć na tej imprezie? Koniecznie dajcie znać!

Łódź Summer Sławosz
