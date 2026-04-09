Łódź Summer Festival 2026 - kto wystąpi na imprezie? [LISTA]

Łódź Summer Festival w 2025 roku przyciągnął tysiące fanów muzyki z różnych zakątków Polski. Zjawiskowa impreza odbyła się na Błoniach Łódzkich, a do jej największych polskich gwiazd należeli Bambi, Doda czy Mrozu. Największe zainteresowanie wzbudził natomiast Louis Tomlinson z byłego zespołu One Direction. Kto wystąpi w Łodzi w 2026 roku?

Łódź Summer Festival 2026 - kiedy?

Wiemy już oficjalnie, że festiwal powróci na Błonia Łódzkie w przyszłoroczne wakacje. Organizatorzy zapowiadają kolejne niezapomniane wrażenia oraz udział największych gwiazd polskiej muzyki, jednak nie zdradzili jeszcze wielu szczegółów. Podali za to daty imprezy. Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach 24-26 lipca 2026 roku.

"Po edycji z zeszłego roku, która przyciągnęła tłumy, Łódź ponownie stanie się imprezową stolicą Polski" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi na instagramowym profilu festiwalu.

Łódź Summer Festival 2026 - line-up. Kto wystąpi? [LISTA]

Ogłoszenie pierwszych artystów, którzy zagrają dla tysięcy fanów w centrum Polski, rozpoczęło się już w grudniu 2026 roku. Fani nie mogą się doczekać, by przekonać się, czy to właśnie ich idole pojawią się na scenie w Łodzi. Gospodarze podali pierwsze gwiazdy koncertów.

24 lipca (piątek)

Bastille

Dawid Kwiatkowski

DRE$$CODE

Happysad

Kuqe 2115

Rudimental

White 2115

Zalia

Żabson

25 lipca (sobota)

Bedoes

Hubert

Justyna Steczkowska

Nocny Kochanek

PRO8L3M

Timbaland

26 lipca (niedziela)

Chivas

JET

Kacperczyk

Tede

Kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć na tej imprezie? Koniecznie dajcie znać!