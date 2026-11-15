Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Znamy pełną listę półfinalistów

W wyjątkowym odcinku wyemitowanym we Wszystkich Świętych pary zaprezentowały choreografie do muzyki ludowej, a także do utworów Ireny Santor, która osobiście obserwowała ich zmagania. Dodatkowym elementem była obecność byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej, która gościnnie oceniała tańce w fotelu jurora. Po przerwie w emisji spowodowanej żałobą narodową, program "Taniec z Gwiazdami" powrócił na antenę z odcinkiem ćwierćfinałowym. Kto tym razem pożegnał się z rywalizacją?

Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" z udziałem gości specjalnych

W niedzielę 15 listopada uczestnicy zaprezentowali się na parkiecie zarówno w swoich stałych duetach, jak i w tercetach - w towarzystwie dobrze znanych gości specjalnych. Jurorzy przyznali noty za obie te prezentacje, a uzyskane rezultaty połączono z punktacją z poprzedniego odcinka, w którym nikt nie opuścił rywalizacji. Na koniec gospodarze wieczoru przekazali informację, dla której pary zabrakło miejsca w półfinale.

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Zsumowanie not z ćwierćfinału oraz poprzedniego odcinka wyłoniło ostateczny skład półfinalistów. O losach uczestników zdecydowali jurorzy, czyli Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović, a także widzowie oddający głosy za pomocą wiadomości SMS oraz dedykowanej aplikacji "Tańca z Gwiazdami". Ostatecznie z dalszą walką o zwycięstwo pożegnali się Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna.

Tak prezentuje się łączne zestawienie punktów przyznanych przez jurorów w obu odcinkach:

Helena Englert i Roman Osadchiy zdobyli łącznie 158 punktów (78 i 80) Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz uzyskali w sumie 154 punkty (74 i 80) Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zgromadzili 150 punktów (76 i 74) Dominik Rupiński i Estelle François otrzymali 138 punktów (75 i 63) Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka wywalczyli 136 punktów (61 i 75) Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna zamknęli stawkę z wynikiem 132 punktów (68 i 64).

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wyniki. Kto wystąpi w półfinale?

W dalszej rywalizacji o wygraną w tanecznym show pozostają następujące duety:

Helena Englert w parze z Romanem Osadchiym

Piotr "Guma" Gumulec tańczący z Julią Suryś-Stromecką

Izabela Kuna oraz Michał Bartkiewicz

Dominik Rupiński z partnerką Estelle François

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i partnerujący jej Krystian Rzymkiewicz

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie uczestników, którzy odpadli już z programu "Taniec z Gwiazdami":

6. lokata przypadła parze Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

7. miejsce zajęli Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska

8. pozycję wywalczyli Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce należało do Joanny Jędrzejczyk i Kamila Kuroczko

10. lokatę uzyskali Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce przypadło duetowi Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. pozycję na koniec rywalizacji zajęli Monika Borzym i Michał Kassin.

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie