Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Znamy pełną listę półfinalistów

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-15 23:21

Za nami ćwierćfinałowe zmagania w 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Wiadomo już, które pary awansowały do półfinału, a kto musiał pożegnać się z dalszą rywalizacją. Gospodarze tanecznego formatu Polsatu przedstawili ostateczny werdykt po zliczeniu głosów z dwóch ostatnich odcinków.

W wyjątkowym odcinku wyemitowanym we Wszystkich Świętych pary zaprezentowały choreografie do muzyki ludowej, a także do utworów Ireny Santor, która osobiście obserwowała ich zmagania. Dodatkowym elementem była obecność byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej, która gościnnie oceniała tańce w fotelu jurora. Po przerwie w emisji spowodowanej żałobą narodową, program "Taniec z Gwiazdami" powrócił na antenę z odcinkiem ćwierćfinałowym. Kto tym razem pożegnał się z rywalizacją?

Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" z udziałem gości specjalnych

W niedzielę 15 listopada uczestnicy zaprezentowali się na parkiecie zarówno w swoich stałych duetach, jak i w tercetach - w towarzystwie dobrze znanych gości specjalnych. Jurorzy przyznali noty za obie te prezentacje, a uzyskane rezultaty połączono z punktacją z poprzedniego odcinka, w którym nikt nie opuścił rywalizacji. Na koniec gospodarze wieczoru przekazali informację, dla której pary zabrakło miejsca w półfinale.

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Zsumowanie not z ćwierćfinału oraz poprzedniego odcinka wyłoniło ostateczny skład półfinalistów. O losach uczestników zdecydowali jurorzy, czyli Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović, a także widzowie oddający głosy za pomocą wiadomości SMS oraz dedykowanej aplikacji "Tańca z Gwiazdami". Ostatecznie z dalszą walką o zwycięstwo pożegnali się Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna.

Tak prezentuje się łączne zestawienie punktów przyznanych przez jurorów w obu odcinkach:

  1. Helena Englert i Roman Osadchiy zdobyli łącznie 158 punktów (78 i 80)
  2. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz uzyskali w sumie 154 punkty (74 i 80)
  3. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zgromadzili 150 punktów (76 i 74)
  4. Dominik Rupiński i Estelle François otrzymali 138 punktów (75 i 63)
  5. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka wywalczyli 136 punktów (61 i 75)
  6. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna zamknęli stawkę z wynikiem 132 punktów (68 i 64).

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Marta Mandaryna Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz tańczą w programie Taniec z Gwiazdami. O wynikach show pisze Eska2.
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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wyniki. Kto wystąpi w półfinale?

W dalszej rywalizacji o wygraną w tanecznym show pozostają następujące duety:

  • Helena Englert w parze z Romanem Osadchiym
  • Piotr "Guma" Gumulec tańczący z Julią Suryś-Stromecką
  • Izabela Kuna oraz Michał Bartkiewicz
  • Dominik Rupiński z partnerką Estelle François
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i partnerujący jej Krystian Rzymkiewicz

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie uczestników, którzy odpadli już z programu "Taniec z Gwiazdami":

  • 6. lokata przypadła parze Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • 7. miejsce zajęli Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  • 8. pozycję wywalczyli Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • 9. miejsce należało do Joanny Jędrzejczyk i Kamila Kuroczko
  • 10. lokatę uzyskali Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  • 11. miejsce przypadło duetowi Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. pozycję na koniec rywalizacji zajęli Monika Borzym i Michał Kassin.
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