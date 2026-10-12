Young Leosia połączyła siły z Mają Janowską. Ten numer trwa niewiele ponad dwie minuty, ale...

Maja Janowska i Young Leosia pierwszy raz razem

„LEJ MI BBY” to pierwsza muzyczna współpraca Mai Janowskiej i Young Leosi. Utwór jest drugim singlem zapowiadającym nowy projekt Mai, która coraz odważniej zaznacza swoją obecność na pograniczu rapu, popu i współczesnego R&B. Numer trwa niewiele ponad dwie minuty. Jest szybki, bezpośredni i zbudowany wokół wpadającego w ucho refrenu. Maja odpowiada przede wszystkim za melodyjną stronę utworu, natomiast Young Leosia pojawia się ze swoją zwrotką. Artystki nie próbują się wzajemnie naśladować – każda wnosi do nagrania własny styl.

„LEJ MI BBY” pokazuje lżejszą stronę Mai Janowskiej

Nowy singiel mocno kontrastuje z wydanym w sierpniu utworem „MAM TO”. Tam Maja Janowska postawiła na bardziej osobisty i wyciszony ton, czerpiąc z własnych doświadczeń. „LEJ MI BBY” ma znacznie swobodniejszy charakter. Tym razem wokalistka pokazuje się jako pewna siebie, zdystansowana i gotowa do zabawy. Lekkość nie oznacza jednak przypadkowości. Utwór został pomyślany jako kolejny element większej całości i ma pokazać, że nadchodzący projekt nie będzie utrzymany w jednym nastroju.

Za produkcję singla odpowiadają Koder i Deemz. Miksem i masteringiem zajął się Antoni Soboń. Ten sam zespół pracował wcześniej przy nagraniu „MAM TO”, dzięki czemu oba utwory – mimo wyraźnych różnic – tworzą spójny początek nowego etapu w karierze Mai.

Kim jest Maja Janowska?

Maja Janowska jest wokalistką i autorką tekstów, która łączy nowoczesne brzmienia rapowe z R&B. Jej znakiem rozpoznawczym są osobiste historie, intymny sposób śpiewania i oszczędne, współczesne produkcje. Artystka została dostrzeżona między innymi przez twórców programu Spotify RADAR Polska, wspierającego wykonawców z dużym potencjałem. Kolejne premiery mają pomóc jej dotrzeć do znacznie szerszej publiczności. Zaproszenie Young Leosi może odegrać w tym procesie ważną rolę. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek młodej polskiej sceny, a jej udział naturalnie kieruje uwagę fanów rapu na twórczość Mai.

Young Leosia ma za sobą serię wielkich sukcesów

Young Leosia zdobyła popularność dzięki takim utworom jak „Szklanki” oraz minialbumowi „Hulanki”. Później rozwijała własne projekty i regularnie współpracowała z innymi artystkami młodego pokolenia. Dużym sukcesem okazał się jej wspólny projekt z Bambi. Utwór „BFF” zdobył wielokrotną platynę, a nagrany przez artystki materiał „PG$” potwierdził, że ich współpraca nie była jednorazowym eksperymentem. Teraz Young Leosia pojawiła się u boku Mai Janowskiej. Dla Mai jest to nie tylko głośny gościnny udział, ale również sygnał, że jej nadchodzący projekt może przynieść jeszcze więcej niespodziewanych połączeń.

Co dalej z nowym projektem Mai Janowskiej?

„MAM TO” pokazywało bardziej osobiste oblicze wokalistki, natomiast „LEJ MI BBY” przynosi energię, lekkość i pewność siebie. Dwa pierwsze single sugerują, że cały projekt będzie zróżnicowany zarówno pod względem emocji, jak i brzmienia. Kolejne utwory mają pojawić się w najbliższych tygodniach. Dopiero wtedy przekonamy się, czy współpraca z Young Leosią była największą niespodzianką przygotowaną przez Maję Janowską.

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