Beata Ścibakówna w czerwonej kreacji jak Amerykanka z pierwszego zdarzenia? Tak wygląda w nowym spektaklu

W czerwonej kreacji Beaty Ścibakówny ozdobne frędzle zeszły na dalszy plan za sprawą niezwykle odważnego wycięcia. Charakteru całej stylizacji nadaje mocno wyeksponowana góra z błyszczącymi aplikacjami, a spięta pod szyją krótka pelerynka dodatkowo uwydatnia odsłonięte ciało. Tym razem aktorka zdecydowanie nie postawiła na skromny wizerunek.

Beata Ścibakówna w ognistej czerwieni

Fotografie wykonano 10 listopada w trakcie pokazu fragmentów spektaklu "Słodki ptak młodości". Beata Ścibakówna zaprezentowała się w stroju swojej postaci, a jej sceniczny kostium doskonale prezentuje się w obiektywie aparatów.

Intensywna czerwień natychmiast wyróżnia się na tle scenografii. Dopasowany krój sukni eksponuje nienaganną figurę aktorki, podczas gdy talia została podkreślona paskiem z pokaźną, dekoracyjną klamrą. Całość uzupełniają miękko ułożone blond fale oraz złociste bransolety i kolczyki, co dowodzi, że rezygnacja z wyrazistych dodatków nie wchodziła tu w grę.

Głęboki dekolt i złote zdobienia

Najbardziej przyciągającym wzrok elementem stroju jest jego górna partia. Krótką pelerynkę urozmaicają dekoracyjne aplikacje i długie, czerwone frędzle ze złotymi detalami. W trakcie ruchu układają się one w różnorodny sposób, czasem opadając wzdłuż ramion, a innym razem rozchodząc się na boki i odkrywając detale kreacji.

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Linię głębokiego wycięcia dodatkowo podkreślają otaczające je, połyskujące ozdoby. Mimo bogatej oprawy to właśnie dekolt stanowi główny punkt całego kostiumu. Niezależnie od falujących w ruchu frędzli oraz blasku złotych wykończeń, spojrzenia i tak skupiają się na tym śmiałym elemencie sukni. Na wspólnych ujęciach ten wizualny efekt potęguje obecność drugiej aktorki ubranej na biało. Jej jasna, dwurzędowa marynarka spięta paskiem stanowi wyraźny kontrast dla czerwieni i bogatego wzornictwa stroju Ścibakówny.

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"Słodki ptak młodości" w Teatrze Narodowym. Obsada i data premiery

Adaptacją oraz reżyserią sztuki autorstwa Tennessee Williamsa zajęła się Małgorzata Bogajewska. Premierowy pokaz zaplanowano na 14 listopada na Scenie przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego. Spektakl opowiada o spotkaniu gwiazdy kina Aleksandry del Lago z niespełnionym aktorem Chance'em Wayne'em, wprowadzając widzów w świat namiętności, wielkich ambicji i strachu przed przemijaniem. Główne postacie zagrają Gabriela Muskała oraz Paweł Brzeszcz, a na scenie u boku Beaty Ścibakówny pojawią się także między innymi Piotr Grabowski, Monika Dryl i Ewa Wiśniewska.

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