Ladies Night w Cinema City. "Przepis na święta" przedpremierowo!

Piotr Stramowski i Zofia Jastrzębska w nowej komedii romantycznej

Nadchodzi nowa polska komedia romantyczna, w której miłosne perypetie rozegrają się w świątecznej atmosferze. W rolach głównych w filmie „Przepis na święta” zobaczymy Zofię Jastrzębską i Piotra Stramowskiego. Ich bohaterowie spotkają się w nietypowych okolicznościach, a ich życie odmieni nie tylko rodzące się uczucie, ale też pewna rodzinna tajemnica.

Film opowiada historię Idy, młodej kobiety zafascynowanej cukiernictwem, która marzy o otwarciu własnego lokalu. Z kolei Piotr to przystojny dyrektor banku, którego życie wydaje się idealnie poukładane. Przypadkowe spotkanie w banku staje się początkiem wielkich zmian dla obojga.

Jego życie wywraca się do góry nogami

Piotr Stramowski wciela się w postać mężczyzny skupionego na karierze, którego świat staje na głowie, gdy nagle dowiaduje się, że ma 10-letniego syna Nikodema. Pojawienie się dziecka to ogromne wyzwanie nie tylko dla niego, ale i dla jego humorzastej partnerki, Klary, którą gra Sonia Mietielica. Para zaczyna szukać wsparcia w domowych obowiązkach.

Jak to w komedii romantycznej bywa, z pomocą przychodzi przypadek. Na ogłoszenie o pracę odpowiada Ida, pasjonatka pieczenia, która niedawno poznała Piotra. W ten sposób jej drogi ponownie krzyżują się z przystojnym dyrektorem, a ona sama trafia w sam środek jego rodzinnego zamieszania. Wśród zapachu świątecznych wypieków zaczyna rodzić się uczucie.

Przedpremierowy pokaz dla pań!

Zanim „Przepis na święta” trafi na ekrany kin w całej Polsce, będzie można go zobaczyć podczas specjalnego, przedpremierowego pokazu. Sieć Cinema City organizuje wydarzenie Ladies Night, skierowane specjalnie do żeńskiej części publiczności. To idealna okazja, by wybrać się do kina z przyjaciółką, siostrą czy mamą.

Organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje. Na uczestniczki czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, a także upominki od partnerów wydarzenia, w tym m.in. soczek Capri-Sun. Przed seansem odbędzie się również quiz z nagrodami. Jak zapewniają twórcy eventu, to wieczór pełen śmiechu, wzruszeń i dobrej zabawy w kobiecym gronie.

Specjalny pokaz filmu odbędzie się 3 listopada o godzinie 19:00 we wszystkich kinach sieci Cinema City. To jedyna w swoim rodzaju szansa, by zobaczyć nową komedię romantyczną z Zofią Jastrzębską i Piotrem Stramowskim jeszcze przed oficjalną premierą.