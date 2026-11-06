Koncert "Wspólna Niepodległa" na 11 listopada. Największe gwiazdy na jednej, wyjątkowej scenie

Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska i Andrzej Piaseczny zaśpiewają w projekcie "Wspólna Niepodległa"

Z okazji 108. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada na warszawskiej Cytadeli zorganizowane zostanie specjalne widowisko muzyczne. Koncert pod hasłem „Wspólna Niepodległa” zgromadzi na jednej scenie największe gwiazdy polskiej muzyki. Przed zgromadzoną publicznością wystąpią między innymi Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny oraz Margaret.

Wydarzenie, które będzie transmitowane na antenie Telewizji Polskiej, wyróżnia się oryginalną koncepcją. Zaproszono do niego dokładnie szesnastu artystów, a każdy z wykonawców będzie muzycznym reprezentantem jednego z województw, co pozwoli stworzyć na scenie symboliczną mapę naszego kraju. Dla fanów to doskonała okazja, aby usłyszeć swoich ulubieńców w zupełnie niecodziennym repertuarze.

Kto wystąpi na koncercie TVP 11 listopada? Pełna lista artystów i województw

Lista zaproszonych gości prezentuje się niezwykle okazale i łączy przedstawicieli różnych pokoleń oraz odmiennych stylów muzycznych. Poszczególni wokaliści zostali przypisani do konkretnych regionów kraju i podczas swoich występów sięgną do lokalnego dziedzictwa kulturowego. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie gwiazd wraz z reprezentowanymi przez nie województwami.

Maryla Rodowicz (lubuskie)

(lubuskie) Justyna Steczkowska (podkarpackie)

(podkarpackie) Andrzej Piaseczny (świętokrzyskie)

(świętokrzyskie) Tatiana Okupnik (łódzkie)

(łódzkie) Tomasz Organek (kujawsko-pomorskie)

(kujawsko-pomorskie) Margaret (zachodniopomorskie)

(zachodniopomorskie) Kasia Sienkiewicz (mazowieckie)

(mazowieckie) Kasia Lins (wielkopolskie)

(wielkopolskie) Kasia Stankiewicz (warmińsko-mazurskie)

(warmińsko-mazurskie) Natalia Muianga (pomorskie)

(pomorskie) Marika (podlaskie)

(podlaskie) Igo (małopolskie)

(małopolskie) Jarecki (opolskie)

(opolskie) Grubson (śląskie)

(śląskie) Igor Herbut (dolnośląskie)

(dolnośląskie) Livka (lubelskie)

Dodatkowo, wydarzenie uświetnią występy formacji, które w swojej twórczości regularnie czerpią inspiracje z tradycyjnej muzyki ludowej, czyli zespołów Kapela Maliszów oraz Dagadana.

Andrzej Piaseczny wspomina dawne czasy przy okazji Święta Niepodległości

Zaangażowanie w to muzyczne przedsięwzięcie skłoniło wykonawców do podzielenia się własnymi przemyśleniami dotyczącymi polskiej tradycji oraz historii. Na niezwykle osobiste wyznanie zdecydował się Andrzej Piaseczny, który zauważył, jak bardzo zmieniało się podejście do Święta Niepodległości na przestrzeni kolejnych dekad.

- Dla mnie 11 listopada to data o podwójnej mocy. Kiedy nas wychowywano – moje pokolenie uczono, że jedynym, słusznym miejscem w kalendarzu na świętowanie niepodległości jest 22 lipca – wspomina wokalista. - Powinniśmy wiedzieć – niezależnie od tego jakie pokolenie reprezentujemy – że będąc otwartym - można pamiętać o swojej wyjątkowości. O swoim języku, historii, literaturze. O tym wszystkim, co – wprawdzie otwartych – ale czyni z nas ciągle wyjątkowych, Polaków – dodaje Piaseczny.

Margaret zwraca się z ważnym apelem o szacunek dla wolności

Zbliżone refleksje towarzyszą Margaret, której podczas koncertu przypadła rola reprezentantki województwa zachodniopomorskiego. Piosenkarka postanowiła wykorzystać udział w tym wydarzeniu, aby zwrócić się do słuchaczy z apelem o troskę i pamięć o wolności.

- Szanujmy wolność. Opiekujmy się nią z troską. Pamiętajmy, że wolność, to nie pewnik i coś, co nam się należy, bo w dzisiejszych czasach przestaje ona być czymś oczywistym i stałym – mówi artystka.

Polecamy - Margaret w najnowszym wydaniu "ESKA Story": Moje ciało. Mój głos. Moje myśli. Margaret

Koncert „Wspólna Niepodległa” w TVP1. Kiedy i gdzie oglądać transmisję?

Gospodarzem wieczoru będzie Piotr Jędrzejek, dziennikarz znany z anteny TVP Info. Na scenie pojawią się również goście specjalni, wśród których znaleźli się bohaterowie programu „Europa da się lubić – nowe pokolenie”, a także wyróżniona w akcji „Polska NA TAK” nauczycielka i promotorka sportu z gminy Białe Błota. Widowisko „Wspólna Niepodległa” odbędzie się 11 listopada przed gmachem Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, a wstęp na teren tego wydarzenia jest całkowicie wolny. Widzowie przed telewizorami będą mogli śledzić transmisję na żywo na antenie TVP1, która wystartuje dokładnie o godzinie 17.30.

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