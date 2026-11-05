Awantura w „Hotelu Paradise 13”. Karolina zablokuje pocałunek Michała, a Filip wyprowadzi ją z równowagi

Finał „Hotelu Paradise 13” coraz bliżej. Wśród uczestników narastają wzajemne pretensje

Finał trzynastej odsłony „Hotelu Paradise” zbliża się wielkimi krokami, co mocno komplikuje stosunki panujące w grupie. Mieszkańcy bacznie przyglądają się poczynaniom konkurentów i otwarcie mówią, kto według nich powinien walczyć o główne trofeum. W kuluarach padają oskarżenia o fałsz, przez co część par wyraźnie czuje brak zaufania ze strony pozostałych graczy. Narastająca od dłuższego czasu wrogość znajdzie swoje ujście w trakcie wieczornej imprezy, która błyskawicznie wymknie się spod jakiejkolwiek kontroli.

Gra w butelkę w „Hotelu Paradise 13”. Śmiałe wyzwania uczestników

Zanim dojdzie do wieczornych wydarzeń, uczestniczki zrealizują sekretne zadanie, którego kulisy pozostaną tajemnicą dla ich partnerów. Po zmroku inicjatywę przejmą mężczyźni, stając przed wyzwaniem wymagającym sporej śmiałości oraz odsłonięcia swojej zmysłowości. Następnie cała grupa usiądzie do wspólnej gry w butelkę. Choć z początku rozgrywka będzie przypominać standardową integrację, z czasem stawiane przed graczami zadania staną się znacznie bardziej odważne. Pojawią się pocałunki oraz jednoznaczny flirt, a jedno z poleceń wyjątkowo negatywnie odbije się na nastrojach wszystkich zebranych.

Filip naciska na Michała w „Hotelu Paradise 13”. Karolina wpada w furię

Punktem zapalnym okaże się zadanie wylosowane przez Michała, który dostanie polecenie namiętnego całowania innej mieszkanki hotelu przez dziesięć sekund. Taka propozycja spotka się z natychmiastowym wetem ze strony Karoliny. Dziewczyna kategorycznie zabroni swojemu partnerowi udziału w tej konkurencji, jednak Filip postanowi za wszelką cenę doprowadzić do realizacji wyzwania. Uczestnik zacznie otwarcie podjudzać kolegę do wykonania zadania, całkowicie ignorując wyraźny sprzeciw i brak akceptacji ze strony jego partnerki.

W tym momencie Karolina przestanie traktować całe wydarzenie w kategoriach zwykłej rozrywki. Uporczywe naciski Filipa wywołają u niej wściekłość, co bezpośrednio doprowadzi do bardzo ostrej wymiany zdań między uczestnikami. Do kłótni błyskawicznie dołączą także inni mieszkańcy, przez co planowany na ten wieczór beztroski relaks zakończy się poważną awanturą.