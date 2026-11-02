Alicja Szemplińska wydaje nowy singiel. Fani chcą jej powrotu na Eurowizję

Zwyciężczyni programu „The Voice of Poland” musiała uzbroić się w cierpliwość i czekać aż sześć lat na swój występ w Konkursie Piosenki Eurowizji, ponieważ widowisko zaplanowane na 2020 rok zostało odwołane. Ostatecznie zaprezentowała na scenie kompozycję „Pray”, która zapewniła jej najwyższe noty od jurorów od czasów pamiętnego drugiego miejsca Edyty Górniak i dała jej miejsce w ścisłej czołówce najbardziej docenionych reprezentantów Polski. Teraz Alicja Szemplińska spełnia złożone wcześniej obietnice i przygotowuje się do zaprezentowania słuchaczom zupełnie nowego materiału.

Alicja Szemplińska wydaje nowy singiel "She’s back". Kiedy premiera?

Wokalistka nie rezygnuje z brzmień w stylu R&B i oficjalnie ogłasza pierwszy utwór nagrany po eurowizyjnych zmaganiach. Nowy rozdział w artystycznym życiu Alicji Szemplińskiej otworzy singiel zatytułowany „She’s back”, którego premierę zaplanowano na piątek, 6 listopada. Już wcześniej gwiazda zdawkowo wspominała, że tuż po zakończeniu międzynarodowego konkursu nie zamierza odpoczywać, ponieważ ma w planach sesje nagraniowe z jedną z londyńskich wytwórni.

- Jutro jest chwila oddechu, potem próby i potem lecę do Londynu robić muzę – mówiła Szemplińska w rozmowie z Eska.pl na lotnisku w maju.

Piosenkarka zrealizowała swoje majowe zapowiedzi, dzięki czemu wierni słuchacze doczekali się zapowiadanej od dawna premiery. W sieci udostępniono już fragmenty piosenki „She’s back” razem z towarzyszącym jej teledyskiem, a pod nagraniami natychmiast pojawiło się mnóstwo pochwał i komplementów pod adresem artystki.

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Artystka pojedzie na Eurowizję drugi raz z rzędu?

Zanim jeszcze cały utwór ujrzał światło dzienne, w sieci zaczęły pojawiać się opinie, że nowa propozycja brzmi znacznie lepiej niż konkursowe „Pray” i również miałaby ogromne szanse na eurowizyjny sukces. Wielu zastanawia się, czy Alicja Szemplińska zdecyduje się na udział w krajowych preselekcjach po raz drugi z rzędu. Sama zainteresowana na razie nie odniosła się oficjalnie do tych spekulacji, ale zostawiła polubienia pod kilkoma wpisami internautów, którzy gorąco namawiają ją do takiego kroku. Czasu na decyzję nie zostało wiele, bo Telewizja Polska przyjmuje zgłoszenia tylko do 15 listopada.

Regulamin Eurowizji nie zabrania jednemu artyście startowania w konkursie rok po roku. Jeśli pominąć wykonawców, którzy powrócili do rywalizacji w 2021 roku po wcześniejszym odwołaniu imprezy z powodu pandemii, wśród solistów na taki krok ostatnio zdecydowała się Valentina Monetta, reprezentująca San Marino kolejno w 2012, 2013 oraz 2014 roku. Najbliższa przyszłość pokaże, czy polska wokalistka ulegnie namowom swoich fanów i zdecyduje się na tak szybki powrót na eurowizyjną scenę.

Sonda Czy Alicja Szemplińska powinna jeszcze raz pojechać na Eurowizję? Tak Nie Nie mam zdania