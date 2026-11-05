Edyta Zając przeszła metamorfozę na planie 14. edycji „Hotelu Paradise”. Pokazała nową fryzurę

Edyta Zając na planie „Hotelu Paradise” na Dominikanie

Gospodyni randkowego reality show stacji TVN7 utrzymuje wysokie tempo pracy. Choć widzowie śledzą obecnie na antenie 13. odsłonę programu „Hotel Paradise”, to po krótkiej przerwie Edyta Zając ponownie pojawiła się na planie zdjęciowym. Tym razem produkcja realizuje odcinki do kolejnego sezonu na Dominikanie. Prowadząca chętnie dzieli się w sieci kulisami nagrań i zdradza fanom, jak wygląda praca za kamerami. W ostatnim czasie to jednak nie egzotyczna sceneria wywołała największe poruszenie, lecz wyraźna zmiana w wyglądzie samej modelki, która pokazała się w zupełnie innym wydaniu niż dotychczas.

Nowa fryzura Edyty Zając. Modelka zdecydowała się na grzywkę

W mediach społecznościowych modelki pojawiło się nowe wideo. Edyta Zając zamieściła na Instagramie nagranie z krótkim podpisem „In my bangs era 👩🏻✨”. W ten sposób gwiazda ogłosiła wejście w tak zwaną erę grzywki. Zdecydowane cięcie całkowicie odmieniło rysy jej twarzy, a nowe uczesanie natychmiast przykuwa wzrok.

Na ten moment nie wiadomo, czy odświeżony wizerunek to jedynie tymczasowy eksperyment stworzony na potrzeby kręcenia nowej odsłony programu, czy też modelka zachowa tę fryzurę na dłużej. Pewne jest natomiast to, że prowadząca „Hotel Paradise” skutecznie zaskoczyła swoich obserwatorów, serwując im nie tylko widoki z Dominikany, ale także własną przemianę.