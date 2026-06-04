Katarzyna Dowbor remontuje dom w Hiszpanii. Zagraniczna ekipa budowlana mocno nadwyręża jej cierpliwość

Katarzyna Dowbor przez wiele sezonów prowadziła program "Nasz nowy dom", gdzie z bliska przyglądała się błyskawicznym metamorfozom budynków i odmieniała życie innych. Obecnie gwiazda polskiej telewizji podjęła się własnego wyzwania budowlanego. Dziennikarka nabyła andaluzyjską posiadłość zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania jej syna Macieja Dowbora oraz synowej Joanny Koroniewskiej. Szybko okazało się, że tamtejszy rytm pracy lokalnych ekip drastycznie różni się od standardów znanych jej z polskiego podwórka.

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Katarzyna Dowbor narzeka na powolny remont w Hiszpanii

Sympatycy słynnej prezenterki mogli zakładać, że po dekadzie spędzonej na planach telewizyjnych przebudów bez trudu poradzi sobie z własną inwestycją. Rzeczywistość mocno zweryfikowała te oczekiwania, a gwiazda telewizji zderzyła się ze słynnym hiszpańskim podejściem do obowiązków. O swoich aktualnych zmaganiach opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Dom za dużo powiedziane - maleńki domeczek, do remontu generalnego. Teraz bardzo się męczę z tym remontem, ale jak wiecie, ja uwielbiam remonty, więc dobrze trafiłam. (...) Maniana, wszystko jest maniana. Chciałabym, żeby tak remontowali jak nasi, a zwłaszcza jak moi koledzy, z którymi przez 10 lat pracowałam w programie, gdzie w 5 dni dało się zrobić. No ale tak nie jest, więc trzeba się pogodzić z tym, co się ma.

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Hiszpańskie określenie oznaczające w wolnym tłumaczeniu jutro stało się dla byłej gwiazdy Polsatu słowem kluczem całego przedsięwzięcia. Zagraniczni pracownicy nie narzucają sobie szybkiego tempa, a harmonogramy są bardzo elastyczne, co wymaga od przyzwyczajonej do szybkiego działania dziennikarki ogromnych pokładów cierpliwości. Zaznaczała jednak wielokrotnie, że celowo zdecydowała się na tak wymagający budynek, ponieważ stare andaluzyjskie mury mają swój niepowtarzalny charakter, a jej samej po prostu brakowało budowlanej adrenaliny. W tym trudnym czasie czerpie również ogromne wsparcie od rodziny.

Joanna Koroniewska pomaga Katarzynie Dowbor wyposażyć dom

Cały proces odnawiania budynku znacząco ułatwia bliskość krewnych. W projektowanie nowej przestrzeni dla Katarzyny Dowbor aktywnie włączyła się jej synowa. Joanna Koroniewska doskonale orientuje się w hiszpańskich realiach rynkowych i bez wahania służy teściowej sprawdzonymi radami. W wywiadzie dla naszego portalu prezenterka z entuzjazmem opisała detale tej owocnej, rodzinnej współpracy.

Najważniejsze, że synowa jest tak zaangażowana - meble wyszukuje na starociach i w różnych miejscach. Asia i co chwilę dzwoni, wysyła mi zdjęcie, mówi: 'Mama, zobacz, a to by Ci się przydało?'. Dostałam w prezencie od niej bardzo piękną lampę do jadalni. Ta Hiszpania nas bardzo łączy, bo wszyscy ją lubimy, kochamy, lubimy tam być i mamy tam dla siebie czas. Tutaj niby Saska Kępa i wieś moja, ale okazuje się, że nie ma jak się przerzucić. A tam jesteśmy obok siebie, dosłownie

Jakie plany na przeprowadzkę ma Katarzyna Dowbor?

Choć nowa zagraniczna posiadłość wywołuje u Katarzyny Dowbor wiele radości, gwiazda kategorycznie odrzuca plotki o ewentualnej emigracji z kraju. Polska nieustannie zajmuje najważniejsze miejsce w jej sercu, jednak mroźne miesiące zdecydowanie wolałaby spędzać w cieplejszym klimacie. Podczas rozmowy z redakcją "Super Expressu" dziennikarka dokładnie wyjaśniła, jak wyobraża sobie najbliższą przyszłość.

Nigdy z Polski nie wyjadę, bo to jest mój kraj, moje miejsce, moja ojczyzna. Kocham tu być, kocham tych ludzi. Ja po prostu bym chciała tak jedną nóżką tu i drugą nóżką tam - zimą tam, a latem tu, bo lato mamy piękne. Jeżeli jest słońce, jeżeli jest pogoda, to mamy naprawdę przepiękny, zielony kraj

Z jej deklaracji jasno wynika, że prezenterka planuje dzielić swoje życie pomiędzy dwa odległe państwa, tworząc idealny model egzystencji dopasowany do panujących pór roku.

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