Katarzyna Dowbor przeżyła chwile grozy w Hiszpanii. Najpierw awaria w nowym domu, a potem bolesna kontuzja

Rodzinne wakacje Katarzyny Dowbor w Andaluzji

Niedawno gospodyni "Pytania na śniadanie" udała się na zagraniczny wyjazd do Andaluzji. Wybór kierunku nie był przypadkowy, ponieważ właśnie tam dziennikarka posiada swoją własną oazę. W ubiegłym czasie nieruchomość przeszła generalny remont, a teraz nadeszła idealna chwila na wypoczynek. Co ciekawe, w pobliżu swoje cztery kąty mają również Maciej Dowbor oraz Joanna Koroniewska, co umożliwia spędzanie czasu z rodziną. Niestety, relaks zakłóciły nieoczekiwane zdarzenia.

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Katarzyna Dowbor zmagała się z usterką w Hiszpanii

Tuż po dotarciu na miejsce, prezenterka musiała stawić czoła problematycznej uszczelce. Na szczęście z pomocą przyszedł zaprzyjaźniony specjalista.

Przyjechał mój ulubiony pan Stasio. Uratował jak zawsze

Jak wyznała Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Super Expressem", doszło do wycieku.

Na zewnątrz zaczęła wyciekać woda. To nie było nic poważnego. Potrzebna była wymiana rurki

Prezenterka telewizyjna podzieliła się przy okazji ważną wskazówką dla wyjeżdżających na dłużej.

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Ja stosuję metodę, że jak wyjeżdżam, to jednak wyłączam wodę. W razie, gdyby coś takiego się stało. Polecam wszystkim.

Uraz stopy Katarzyny Dowbor na koniec wyjazdu

To nie był koniec niefortunnych przygód w czasie pobytu na południu Europy. W ostatnim dniu wyjazdu prezenterka uszkodziła sobie stopę.

Drobna kontuzja torebki stawowej. Źle nogę postawiłam. Już powoli wracam do normy. Opuchlizna schodzi, siniak też, także będę żyła. Absolutnie nic się nie stało złego. To była moja wina

Jak dowiedzieliśmy się od gwiazdy, mimo bólu szybko wraca do sprawności i znów pojawia się w porannym paśmie w telewizji publicznej. Wygląda na to, że sytuacja została w pełni opanowana.